De la începutul anului 2023, instanțele de judecată din Vișeu de Sus, Baia Mare și Târgu Lăpuș, au dispus măsura condamnării la pedeapsa cu închisoarea cu suspendare față de șase maramureșeni cu vârste cuprinse între 21 și 36 de ani.

Ca măsură complementară, față de toți bărbații s-a dispus anularea permiselor de conducere.

Recent, față de un alt maramureșean s-a dispus măsura complementară de anulare a permisului de conducere pe fondul condamnării lui definitive pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise.

Cel mai recent caz a fost la data de 10 octombrie 2023 a.c., Judecătoria Vișeu de Sus a dispus măsura condamnării unui tânăr de 27 de ani din Poienile de Sub Munte, la pedeapsa de 1 an de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (o substanță interzisă).

Prin anularea permisului auto se impune o măsură eficientă de prevenire a repetării acțiunilor imprudente sau ilegale și de a descuraja comportamentul periculos în trafic. Anularea permisului de conducere pentru cei care conduc sub influența substanțelor interzise sau a alcoolului, este o măsură preventivă menită să reducă numărul de accidente și să protejeze viața participanților la trafic.

Pentru a nu risca anularea permisului de conducere sau o condamnare la o pedeapsă cu închisoarea, polițiștii maramureșeni vă sfătuiesc să nu vă urcați la volan sau la ghidonul motocicletei după ce ați consumat băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise.