În credința populară, anul este împărțit în două anotimpuri: vara și iarna. Dacă Sf. Gheorghe închide iarna și înverzește întreaga natură, Sf. Dumitru desfrunzește codrul și permite instalarea frigului. Pornind de la cele două repere, dacă de Sângiorz a fost marcat începutul sezonului de vizitare şa Muzeul Satului, str. Dealul Florilor, nr.1, acum a venit momentul închiderii sezonului de vizitare a căsuțelor, cu sărbătoarea de Sâmedru, ultima și cea mai importantă sărbătoare a toamnei.

Târgul de Sf. Dumitru, aflat la a VI-a ediție, are loc în 21-22 octombrie, între orele 12.00 şi 17.00, şi sărbătorește bogăția toamnei din satele Maramureșului cu bucate alese, roade dintre cele mai gustoase, must dulce și muzică autentică.

“Copiii sunt așteptați să participe la atelierele pregătite special pentru ei: despănușat porumb, stors struguri, înșirat poame, în timp ce părinții pot cumpăra direct de la producători provizii pentru iarnă, dar și produse dintre cele mai frumos meșteșugite de la meșterii populari. Atât sâmbătă, cât și duminică, publicul prezent se va putea bucura de momente artistice susținute de elevii Școlii Populare de Artă Baia Mare și de elevii de la Palatul Copiilor Baia Mare, structura Târgu Lăpuș, respectiv structura Șomcuta Mare”, este invitaţia reprezentanţilor muzeului.

Preţul unui bilet este 5 lei,copiii până la 12 ani au acces gratuit.