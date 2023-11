Ediţia a VI-a a Concursului de interpretare vocală și instrumentală „Viorel Costin” se va desfăşura în zilele de 15-16 noiembrie, în sala de spectacole a Centrului Cultural din Sighetu Marmaţiei. Miercuri, 15 noiembrie, începând cu ora 16.00, va avea loc spectacolul-concurs, urmând a doua zi, 16 noiembrie, la ora 15.00, Gala laureaţilor. Invitata specială a evenimentului este Ana Munteanu.

Viorel Costin s-a născut la 7 august 1950, în comuna Mara. Primele studii muzicale le-a făcut la Liceul “Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației.

La doar 20 de ani, după numeroase succese înregistrate cu Ansamblul Folcloric Brașov, Viorel Costin debutează la emisiunea-concurs „Steaua fără nume” al cărui mare trofeu îl câștigă un an mai târziu, la 1 noiembrie 1971, fiind acompaniat de Ansamblul Maramureșul sub bagheta dirijorului Radu Voinescu. În 1976 este angajat al Ansamblului Maramureșul timp de un an.

În 1972 la absolvirea Institutului Pedagogic, devine profesor de muzică populară la Școala Populară de Artă din Sighet, iar în 1977 devine profesor de muzică la școala Ion Buteanu tot din Sighet. În această perioadă își completează studiile la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București.

Viorel Costin a murit într-un accident rutier la 4 septembrie 1998.