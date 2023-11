Andrei Petruș va evolua în această seară, de la ora 20.30, pe postul de televiziune Pro Tv, în duelul de la concursul „Vocea României”. Prima piesă din concurs va fi cântată de Andrei.

Andrei Petruș are 22 de ani și este originar din localitatea Vălenii Șomcutei, Maramureș. Tânărul este student, în anul trei, la Cluj-Napoca.

Ori de câte ori are ocazia, Andrei vine acasă, pentru că adoră zona de unde provine și mâncarea de acasă. Nu se dă în lături nici de la muncă, mereu îi ajută pe părinți: la cosit, la întors fânul și altele. „E o plăcere să stai la sat”, spune el.

Tânărul spune că a moștenit pasiunea pentru muzică de la cei dragi, din familie: „Bunicul meu a cântat în biserică, străbunicul a fost dirijor în biserică. Tata a cântat la chitară în tinerețe, mama cântă foarte fain.”

La Vocea României, Andrei Petruș a ales să cânte piesa „I’m Not The Only One”. Irina Rimes și Theo Rose au încercat să-l convingă să aleagă echipa lor.

„Vocea asta merită o șansă nu doar pentru Vocea României, dar și pentru o carieră de vârf în România, ca artist”, i-a spus Theo Rose.

Până la final, Andrei Petruș a ales să meargă mai departe în competiție cu Theo și Horia.