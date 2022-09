Începând de miercuri, 21 septembrie, numărul salvatorilor montani angajați ai SPJ Salvamont Maramureș s-a mărit cu 7 oameni cu experiență și cu rezultate remarcabile în ultimii ani.

SPJ Salvamont Maramureș are în componenţă 15 salvatori montani angajați pregătiți să intervină în județul Maramureș 24h/24 atunci când sunt sau vor fi solicitați.

SPJ Salvamont Maramureș are în acest moment dispuse formații în Baia Mare, Cavnic și Vișeu urmând că în următoarea perioada să constituim o echipa și în Sighetu Marmației.

UAT Borșa este deservită de SPL Salvamont Borșa.

În acest moment pe raza judeţului acționează 15 salvatori montani atestați angajați, 23 salvatori montani atestați voluntari și 14 viitori salvatori montani care au absolvit școlile de vara începător + avansat și care la iarnă după absolvirea școlilor de iarnă începător + avansat vor intră în rândul salvatorilor montani atestați voluntari.

„Ne dorim că până la finele anului 2024 SPJ Salvamont Maramureș, serviciu acreditat de A.N.S.M.R. care are și Centrul de Formare Profesională acreditat, să aibă în componenţă, conform acreditării obținute, 30 salvatori montani atestați angajați, adică 5 formații de salvatori montani angajați. Felicitați și mult succes noilor colegi, salvatori montani angajați din cadrul SPJ Salvamont Maramureș”, spun reprezentanţii SPJ Salvamont.