În primele 2 luni ale anului 2020 numărul infracțiunilor la regimul silvic a crescut cu 21% față de aceeași perioadă anului 2019. În anul 2021 numărul acestora a scăzut cu 25%. Un motiv poate fi și intensificarea acțiunilor serviciului de ordine publică privind infracțiunile de tăieri ilegale și transport de material lemnos fără documente justificative.

Pentru ca munții noștri să rămâne împăduriți pentru a ne feri de „răzbunarea” naturii polițiștii de prevenire realizează o campanie de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la consecințele tăierile ilegale de arbori atât din punct de vedere legal cât și ecologic.

Vă prezentăm o parte dintre consecințelor legale ale tăierilor iraționale de arbori. Astfel:

– Reducerea suprafeţei fondului forestier naţional fără respectarea dispoziţiilor legale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă.

– Ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, constituie infracţiune silvică şi se pedepseşte după cum urmează:

a) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei;

b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs nu depăşeşte limita prevăzută la lit. a), dar fapta a fost săvârşită de cel puţin două ori în interval de un an, iar valoarea cumulată a prejudiciului produs depăşeşte limita prevăzută la lit. a);

c) cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei;

d) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 50 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data comiterii faptei.

– Tăierea fără drept de arbori din fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, constituie infracţiune silvică şi se pedepseşte după cum urmează:

a) cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs este de până la 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei;

b) cu închisoare de la un an la 3 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este cuprinsă între limita prevăzută la lit. a) şi de cel mult 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei;

c) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei.

Toate acestea sunt sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legale. Dar ce se întâmplă cu natura, care sunt consecințele ecologice ale tăierilor ilegale de arbori?

Prin defrișările iraționale:

– distrugem habitatul a milioane de specii de floră și faună;

– contribuim la creșterea cantităților de gaze care intră în atmosferă, intensificându-se efectului de seră;

– contribuim la creșterea temperaturii și implicit la instalarea secetei;

– contribuim la eroziunea solurilor, la producerea alunecărilor de teren și la modificările în mișcarea curenților de aer.

Stimați cetățeni:

!Încetați să mai tăiați ilegal arborii din pădurile noastre!

!Sesizați poliția atunci când observați că unii dintre semenii noștri ignoră siguranța planetei și implicit legile!

Numai împreună putem stopa tăierile ilegale a pădurilor!