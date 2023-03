Ne aflăm în Postul mare, al Paştelui, perioadă bună să fim smeriți, dar şi să ne ajutăm aproapele. Acum un băieţel de 10 ani, din Târgu Lăpuş. are nevoie de ajutorul nostru ca să poată duce o viață normală.

„Aducem în atenția dvs., cazul unui băiețel Lucas de 10 ani, din orașul nostru diagnosticat cu malformație arteriovenoasă dorsală. Pentru o viață normală, doctorii i-au recomandat operație și după ședințe de scleroterapie, care costă 35.000 lei realizându-se doar in regim privat de sănătate.

Donațiile se pot face direct către membrii Asociației sau in contul RO87BRDE250SV10909572500, SWIFT BRDEROBU, deschis la banca BRD Târgu Lăpuș”, se arată pe pagina de facebook a Asociaţiei ,,Aripi Pentru Ingeri Din Tara Lăpușului”.