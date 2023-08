Miercuri, 2 august, la ora 16.45, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul Unirii din municipiu.

La fața locului, polițiștii au stabilit faptul că, în timp ce un autoturism era condus cu spatele de către un bărbat de 49 de ani din Baia Mare, a acroșat un autoturism parcat, provocând un accident rutier soldat cu pagube materiale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1.17 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibației alcoolice în sânge

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat faptul că bărbatul are permisul de conducere anulat.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.