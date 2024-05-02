Următorii candidați pe care-i prezentăm publicul larg sunt cei pentru funcția de consilier județean din partea Alianței Dreapta Unită USR – PMP!
- DURUŞ VLAD-EMANUEL PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- TODORAN ADRIAN-MIHĂIŢĂ PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- BILAN VASILE PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- DOBRICAN ADRIAN-IOAN PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- NEGREAN DĂNUŢ-IOAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- NECHITA GRIGORE-DUMITRU PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- VLAD LILIANA-IONIŢA PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- POP CLAUDIU-VASILE PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- DANCIU DAN-CRISTIAN PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- GHILVACI DANIEL PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- BLAGA SIMINA-ŞTEFANIA PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- PETROVAN SORIN-ZAHARIA PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- COSTIN SIMINA-COSMINA PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- POP IOAN PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- BÎRLE VLAD-SERGIU PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- IVAŞCO TIBI PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- BOB IOAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- COMAN GRIGORE PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- GÎRDA ROXANA-ANAMARIA PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- TRUFAN RADU-DANIEL PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- PLOPIŞAN DANIEL-MIHAI PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- BAIAS MĂNDIŢA PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- MĂRCEAN ADRIAN-MIRCEA PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- TOMOIAGĂ GRIGORE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- DEMIAN CORNELIU-GAVRIL PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- DEAC MIRCEA-AUREL PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- IUGA SIMION PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- DEMETER PETRU-PAVEL PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- HRENIUC RUSLAN-OVIDIU PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- DOLCA COSMIN-IOAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- COLCER IULIU-IOAN PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- OPRIŞ PETRU-IONUŢ PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- ŞTEFAN RAUL-CIPRIAN PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- COTOS ROBERT-ADRIAN PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- POP IOAN PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- BOROICA IOANA-MARIA PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- PETRUŢ MARGARETA-ILDIKO PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- BLIDAR BOGDAN-IOAN PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- BENŢEA MARCEL-RĂZVAN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
- NASUI IONEL-CĂTALIN PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP
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