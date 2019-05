Nationala de rugby 7 a Romaniei va evolua in acest sezon in Grand Prix Series, esalonul de elita al rugby 7’s continental, in care a promovat sezonul trecut. In vederea unei pregatiri cat mai bune pentru participarea la etapele GPS, jucatorii vor lua startul la doua turnee de pregatire, Amsterdam 7’s si Algarve 7’s.

Astfel, in acest weekend, pe 1-2 iunie, Selectionata „Lupii Bucuresti”, echipa construita pe nucleul Romaniei 7’s, va participa la turneul de la Amsterdam. Pentru acesta prima competitie, antrenorul Danie de Villiers a selectionat un lot de 12 jucatori. Echipa va pleca maine, 30 mai, spre Amsterdam.

Echipa Romaniei care va participa la Amsterdam 7’s:

Manumua Tevita (Timisoara Saracens), Alexandru Bucur (CSM Stiinta Baia Mare), Alexandru Mitu (CSM Bucuresti), Marian Ispir (CSM Bucuresti), Lama Sioeli (CSM Bucuresti), Richard Hihetah Jr. (Hull RUFC), Cosmin Iliuta (CSM Bucuresti), Johnny Sola (ACS Tomitanii), Dragos Ser (CSM Bucuresti), Vladut Zaharia (Timisoara Saracens), George Prunaru (CSM Bucuresti), Sikuea Taliauli (CSM Stiinta Baia Mare)

Staff: Danie de Villiers – antrenor principal, James de Lacey – preparator fizic, Daniel Carpo – manager