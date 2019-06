Nationala de rugby 7 a Romaniei va evolua in acest sezon in Grand Prix Series, esalonul de elita al rugby 7’s continental, in care a promovat sezonul trecut. Dupa doua turnee de pregatire in care echipa a evoluat sub numirea Lupii Bucuresti, Romania 7’s se pregateste acum pentru participare la prima etapa de GPS, care va avea loc la Moscova intre 22-23 iunie.

Astfel, pentru acesta etapa, Romania 7’s se reuneste pe 15 iunie, pentru un cantonament de pregatire premergator competitiei, cantonament ce va avea loc la Bucuresti. Staff-ul tehnic a selectat un lot de 21 de jucatori, din care vor ramane 12 pentru competitie. Echipa va pleca spre Moscova joi, 20 iunie.

Echipa Romaniei care va intra in stagiu pentru prima etapa de Grand Prix Series:

Manumua Tevita (Timisoara Saracens), Alexandru Mitu (CSM Bucuresti), Marian Ispir (CSM Bucuresti), Lama Sioeli (CSM Bucuresti), Cosmin Iliuta (CSM Bucuresti), Johnny Sola (ACS Tomitanii), Dragos Ser (CSM Bucuresti), Vladut Zaharia (Timisoara Saracens), George Prunaru (CSM Bucuresti), Sikuea Taliauli (CSM Stiinta Baia Mare), Alexandru Craciun (SCM Gloria Buzau), Marian Lupu (SCM Gloria Buzau), Cristian Bumbac (CSA Steaua), Ionut Donici (CT Dinicu Golescu), Alexandru Tigla (CSM Stiinta Baia Mare), Adrian Apostol (CSM Stiinta Baia Mare), Razvan Berbece (CNOPT), Tangimana Fonovai (CSM Bucuresti), Daniel Carpo (CS Dinamo), Ionut Botezatu (CSM Stiinta Baia Mare), Jack Umaga (Timisoara Saracens )

Staff: Danie de Villiers – antrenor principal, James de Lacey – preparator fizic, Daniel Carpo – manager

In etapa de Moscova, Romania se afla in Grupa A, alaturi de Irlanda, Franta si Italia.

In grupa B se afla Germania, Portugalia, Tara Galilor si Polonia

In grupa C se afla Rusia, Anglia, Spania si Georgia.

Meciurile Grupei A:

Irlanda – Romania

Franta-Italia

Irlanda -Italia

Franta -Romania

Italia -Romania

Irlanda – Franta

