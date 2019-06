Nationala de rugby a Romaniei va intalni sambata, 8 iunie, ora 23:30, in primul meci test World Rugby al acestei luni, Chile. Partida va avea loc pe Stadionul Elias Figueroa din Valparaiso si va fi prima intalnire intre cele doua reprezentative.

Pentru aceasta partida, staff-ul tehnic a stabilit echipa care va intra pe teren. In Primul XV, sunt anuntati doi debutanti, Taylor Gontineac si Mihai Lamboiu, de asemenea in fata primei partide pentru Stejari se va afla si Gabriel Rupanu, prezent pe banca de rezerve. Capitanul Stejarilor va fi Mihai Macovei.

„Totul a decurs bine in aceasta saptamana de pregatire, oficialii Federatiei din Chile ne-au pus la dispozitie tot ce am cerut, jucatorii s-au comportat foarte bine in timpul antrenamentelor, au raspuns pozitiv la ceea ce le-am cerut sa faca. Este un adversar nou pentru noi, o echipa care nu are o istorie atat de indelungata in lumea rugbyului, de doi ani participa in 6 Natiuni de aici, din America de Sud. I-am urmarit pe video, joaca din toate zonele terenului pentru ca au acel stil argentinian de joc, deschis. Ne-am pregatit sa facem un meci bun, este imbucurator ca avem o echipa cu multi tineri. Este o perioada solicitanta pentru ca au fost trei loturi in acelasi timp in catonament, Romania U23, Romania 7’s si Romania, loturi care si-au impartit practic jucatorii pentru a acoperi cat mai bine totul, in functie si de obiectivele pe care le are fiecare grup.DE aceea am profitat de acest lucru pentru a lua jucatori tineri ca sa vada ce inseamna echipa nationala, sa se obisnuiasca cu nivelul de aici, cu o alta intensitate a jocului, si sa realizeze ce au de facut pe viitor ca sa fie aici, cu noi, tot timpul”, a declarat Marius Tincu, antrenor principal interimar.

Echipa Romaniei pentru meciul cu Chile:

1. Constantin Pristăviță (CSM Stiinta Baia Mare), 2. Eugen Căpățînă (Timisoara Saracens), 3. Alexandru Gordaș (CSM Bucuresti), 4. Johan Van Heerden (Perpignan), 5. Marius Antonescu (Colomiers), 6. Mihai Macovei (C), 7. Adrian Ion (CSM Bucuresti), 8. Cristi Chirica (CSM Stiinta Baia Mare), 9. Florin Surugiu (CSA Steaua), 10. Tudor Boldor (CSA Steaua), 11. Nicolas Onuțu (CSM Bucuresti), 12. Florin Vlaicu (CSM Bucuresti), 13. Taylor Gontineac (Clermont Espoirs), 14. Mihai Lămboiu (CSM Stiinta Baia Mare), 15. Dorin Manole (CSM Stiinta Baia Mare)

Rezerve: 16. Alexandru Savin (CSM Bucuresti), 17. Ovidiu Cojocaru (CSM Stiinta Baia Mare), 18. Cosmin Manole (CS Dinamo), 19. Ionuț Mureșan (Timisoara Saracens), 20. Vlad Neculau (Timisoara Saracens), 21. Gabriel Rupanu (Timisoara Saracens), 22. Daniel Plai (CSA Steaua), 23. Robert Neagu (CSA Steaua)

Staff: Marius Tincu- antrenor principal interimar, Lasha Tavartkiladze – antrenor, Mugurel Preda – antrenor, Florin Tasca – preparator fizic, Constantin Gheara – manager, Ciprian Caplescu – asistent manager, Mihai Matei – manager media, Wanya-Cringu Daniel-Razvan – doctor, George Radu – kinetoterapeut, Valentin Toma – kinetoterapeut