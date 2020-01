După ce am urmărit știrile de la una din televiziunile importante din țară, am rămas cu o idee care m-a răscolit foarte puternic. Mi-am dat seama că suntem un popor de proști!

Băi, ce proști suntem! După 30 de ani, Cântecele patriotice, florile și poezii, nu au lipsit de la mormântul lui Nicolae Ceaușescu, Simpatizanți și nostalgicii au mers în Cimitirul Ghencea, astăzi, când Ceaușescu ar fi împlinit 102 ani. Aceștia au susținut că nu le lipsea nimic pe vremea dictatorului, iar nivelul de trai în România nu era cu nimic mai prejos decât în țările dezvoltate.

„Am casă de pe timpul lui! De 30 de ani trăim în hoție și minciună. O să spuneți, comuniștii au fost răi. Da, dar pe timpul comunismului aveam loc de muncă.” – a spus unul dintre admiratorii soților Ceaușescu, la mormântul acestora, pentru o televiziunea publică. „El a fost care ne-a dat pâine, case, serviciuri, cartelă a fost, dar n-a dat pe nimeni afară din serviciu. Cel mai eminent om din lume”, a adăugat un bărbat. „Un om ca el se naște odată la 500 de ani! A dorit ca România să fie grădina Maicii Domnului”, este mesajul atașat unui portret al liderului comunist care a fost depus pe locul de veci.

Cum să nu fim proști? Suntem cei mai proști. Am împușcat un comunist și am pus pe alții să ne conducă țara. Pe Corneliu Coposu l-am linșat la începutul anilor 90, după care, la moartea lui, ne-am dat seama din senin, cu toții că am pierdut o mare valoare și l-am plâns, ca niște proști ce suntem.

Grupul care vine an de an la mormântul soţilor Ceauşescu rămâne constant. Sunt oameni trecuţi de 60 de ani şi care au lucrat în administraţia comunistă. Unii dintre ei mai lucrează în același domeniu. Pupincuriști ai ceausismului sunt la tot pasul, toți avem exemple, toți putem cataloga anumite persoane din viețile noastre ca fiind îndrăgostite de Ceaușescu. Ba un profesor, ba un doctor, ba un simplu paznic. Poate ar trebui să le dăm pensie la toți de la 45 de ani ca să scăpăm de ei. Dar nu pupincuriștii ăștia sunt periculoși, ci acele persoane cu o gândire și cu un trecut comunist care acționează în același mod, purtând o mască ce are trăsături reale ale democrației.

Să-ți pară rău că a murit un tiran care a înfometat o țară, înseamnă că ai probleme, frățioare. Mai trebuie să moară mulți oameni în țara asta ca să ne putem bucura de o democrație în adevăratul sens al cuvântului. Dar sper că de data asta o să moară comuniștii și mai ales, comuniștii sub acoperire, nu cei care luptă împotriva lor. Și la fel, sper ca noi, oamenii simpli să nu ne lăsăm influențați și formați de aceste modele ceaușite. Zicea o doamnă de locuri de muncă existente în epoca postdecembristă, sunt total de acord, au fost locuri de muncă, dar sunt suficiente și acum. Dar e bine să stai pe banii statului sau să te bucuri de sursele tale pe care le-ai obținut când erai parte integrantă din aparatu de securitate.

De ce soarele ei de lume acceptăm să fim controlați de oameni din securitate? Istoricul Mădălin Hodor a iscat recent un adevărat scandal după ce a făcut publică o listă cu personalități din România pe care le-a prezentat drept colaboratori ai fostei Securități. Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității (CNSAS) i-a suspendat acreditatea de cercetător, iar mai mulți dintre cei care s-au regăsit pe lista lui Hodor au amenințat că-l dau în judecată, dar săptămânal se mai găsește câte unul, câte altul care fie deconspirat.

Băi, ce proști suntem!

A.B.