Președintele Klaus Iohannis a prezentat, la începutul conferinței de presă de marți, un grafic cu numărul de cazuri confirmate cu COVID-19 în mai multe state, raportate la un milion de locuitori, începând cu 13 ianuarie.

Așa cum erau prezentate cifrele, situația din România era optimistă comparativ cu cea din Spania, Italia sau SUA. În graficul prezentat de președinte lipsea, însă, numărul de teste făcute de fiecare stat.

Reporterul G4Media a completat live, în timpul conferinței, graficul afișat de administrația prezidențială cu numărul de teste făcut de fiecare stat la milionul de locuitori. Informațiile citate arătau astfel că, de fapt, România testează de 3-4 ori mai puțin decât statele din graficul ilustrat în conferința de presă.

Spre exemplu, la un milion de locuitori, Spania face 28.779 teste, Italia – 29.600, Germania – 24.738, SUA – 17.263, în timp ce România face doar 7.813 teste.

Reporterul G4Media l-a întrebat pe președintele Iohannis dacă în acest context, raportat la numărul de teste, mai consideră că cifra de infectări din România este rezonabilă. Președintele a recunoscut că este nevoie de mai multe testări:

”Când vorbim despre date științifice și grafice e bine să nu amestecăm lucrurile. Pentru a nu complica percepția publică am venit cu graficul care arată rezultatul tuturor acțiunilor. Da, după părerea mea trebuie să avem mai multe testări. Ce am avut până acum ne-a permis să ținem epidemia sub control. Trebuie să intrăm în zona de testări de control. Ideea de a avea și alte date pe grafic e foarte bună, voi aduce la următoarele discuții”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

