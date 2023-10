În țara cu cel mai scăzut nivel al învățământului din întreaga Europă se regăsește un număr atît de mare de doctori în științe încât nu ar încăpea pe niciun stadion al țării: peste 80.000!

În răspunsul la o interpelare a parlamentară a deputatului AUR George Badiu, ministerul educației a prezentat cifrele legate de toate titlurile de doctori în științe acordate după revoluție până la nivelul anului trecut.

Numărul doctoratelor a crescut constant, an de an, cu excepția perioadei de după 2012, când scandalul amorsat de plagiatul premierului de atunci, Victor Ponta, a domolit nițel goana după titluri.

Astfel, conform datelor oficiale, în perioada 1990 – 2022, au fost atribuite prin ordin al ministrului 80.589 de titluri de doctor.

Cât despre plagiatele identificate până acum, acestea sunt fix 60, adică o lucrare din 1.343. Ministerul prezintă în răspuns cifra totală pînă în 2022 și cifre defalcate pe fiecare an, dar numai pînă în anul 2014.

Grigore Ciascai