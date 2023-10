Acordarea Premiului Nobel pentru Pace activistei iraniene pentru drepturile femeilor Narges Mohammadi reprezintă o lovitură pentru guvernul iranian, care anterior acuzase Occidentul de ipocrizie pentru că manifestă „o preocupare nesinceră faţă de iranieni”, scrie vineri agenţia EFE.

Decizia privind Nobelul vine în timp ce în Iran are loc o nouă polemică după spitalizarea în comă a unei tinere care ar fi avut o altercaţie cu autorităţile în metroul din Teheran pentru că nu purta vălul islamic.

Comitetul Nobel norvegian a anunţat vineri acordarea premiului către activista Narges Mohammadi „pentru lupta sa împotriva oprimării femeilor în Iran şi lupta sa pentru promovarea drepturilor omului şi libertăţii pentru toţi”.

Acelaşi comitet leagă activismul lui Mohammadi de protestele declanşate anul trecut în Iran de decesul tinerei Mahsa Amini ajunse în custodia poliţiei pentru că ar fi purtat incorect vălul islamic.

Narges Mohammadi se află în detenţie în prezent, după ce a fost condamnată la 10 ani de închisoare pentru „răspândirea de propagandă împotriva statului”. Cei doi copii ai ei trăiesc la Paris.

Şefii principalelor instituţii ale Uniunii Europene au felicitat-o vineri pentru premiul primit. „Narges Mohammadi este un far de speranţă pentru femeile din întreaga lume. Lupta sa pentru drepturile omului şi libertate ne inspiră pe toţi”, a scris pe reţeaua socială X preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

Distincţia „recunoaşte curajul şi lupta nobilă a femeilor iraniene care sfidează oprimarea pe propriul lor risc”, a scris pe aceeaşi reţea preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a spus la o conferinţă de presă că acest premiu „este un mesaj foarte important pe care categoric îl primim cu bucurie”.

Şi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a felicitat-o pe activista iraniană, despre care a scris pe reţeaua socială X că „a fost curajoasă în lupta sa împotriva oprimării femeilor”.

Guvernul de la Teheran deocamdată nu a reacţionat, dar în ziua precedentă deciziei privind Nobelul a acuzat statele occidentale că manifestă o falsă preocupare faţă de femeile iraniene, în urma comentariilor politicienilor occidentali despre incidentul cu tânăra din metrou.

„În loc să facă comentarii intervenţioniste şi parţiale, şi să manifeste o preocupare nesinceră faţă de femeile şi fetele iraniene, ar trebui mai bine să se preocupe de personalul medical şi de pacienţii din SUA, Germania şi Regatul Unit„, a remarcat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian.

În acest timp, în Rusia, ţară aliată Iranului, purtătorul de cuvânt al preşedintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că nu are niciun comentariu de făcut despre decizia comitetului Nobel. „Nu, nu avem nicio reacţie”, a răspuns Peskov unei întrebări pe acest subiect la conferinţa sa de presă zilnică.