În perioada 24-29 mai s-a desfășurat, la Iași, etapa națională a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică. Din județul Maramureș au participat 6 elevi, însoțiți de profesor Teșileanu Laura, de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare.

Elevii maramureșeni au obținut următoarele rezultate:

– TEȘILEANU O. GABRIELA, clasa a V-a, Colegiul de Arte Baia Mare – Mențiune de onoare SRF, prof. Teșileanu Laura, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare;

– SABOU C. ANDREI NICOLAS, clasa a VI-a, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare – Mențiune de onoare SRF, prof. Teșileanu Laura, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare;

– VEZENTAN A.F. TUDOR, clasa a IX-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare – Medalie de bronz SRF, prof. Stoian Lucian, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare;

– PETRENCIUC D.N. DANIEL, clasa a X-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare – Medalie de bronz SRF, prof. Teșileanu Laura și prof. Stoian Lucian, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare;

– HRENIUC C. ANDREI, clasa a XI-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare – Medalie de bronz SRF, prof. Stoian Lucian, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare;

– IERCOȘAN A.S. ANDREI-ȘTEFAN, clasa a X-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare – Medalie de aur SRF, Mențiune ME și Calificare în lotul lărgit, prof. Stoian Lucian, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare.