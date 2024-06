În urmă cu doar o zi, primarul interimar al Municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, anunța o „revoluție” asupra Poliției Locale. Astăzi, apar primele rezultate.

Ia-te ce a declarat primarul după o intervenție reușită:

„Așa, DA! Îi felicit pe colegii mei de la Poliția Locală care au demonstrat astăzi că, cu puțină voință, se poate. Dăm împreună un semnal clar: „legea junglei” nu-și are locul pe străzile din Baia Mare!

În urmă cu două zile am dat o notă internă Poliției Locale prin care cei de la Ordine publică rămân fără mașinile de serviciu și sunt obligați să patruleze numai pe jos, respectiv să folosească autobuzul pentru a crește nivelul de siguranță din transportul public. Nu-mi place să fiu nevoit să iau asemenea măsuri drastice, dar se pare că încep să aibă efect! Îi felicit pe colegii mei polițiști locali pentru promptitudinea cu care și-au demonstrat astăzi profesionalismul.

Un echipaj de polițiști locali aflat în patrulare în zona străzii Școlii a fost sesizat cu privire la furtul unor materiale de construcții de pe șantierul în lucru de la Serviciul de Pașapoarte și Înmatriculări. Colegii mei au solicitat imediat asistența Dispeceratului de monitorizare a camerelor video și i-au identificat rapid pe hoți. I-au urmărit prin oraș și în mai puțin de o oră i-au prins pe cei doi indivizi. Ambii sunt recidiviști, unul cu domiciliul în Șomcuta Mare, iar altul sălășuiește pe Pirită. Polițiștii locali i-au predat Poliției Municipale, care va continua cercetările și va lua măsurile care se impun.

Asta înseamnă să vă faceți treaba și asta e ceea ce își doresc băimărenii și așteaptă de la Poliția Locală! Voi continua să taxez orice fel de derapaje ale polițiștilor locali și îi încurajez pe cetățeni să continue să îmi sesizeze orice fel de nereguli, dar îmi doresc să avem mai degrabă cât mai multe astfel de momente lăudabile, precum cel de azi. Am încredere că, pas cu pas, împreună, demonstrăm că se poate! – Primarul interimar al Municipiului Baia Mare – Ioan Doru Dăncuș