La ora 23,39, polițiștii din Suciu de Sus au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, de către un bărbat cu privire la faptul că fiul său de 14 ani, s-a rănit în timp ce a dat foc la un obiect pirotehnic (petardă/pocnitoare).

Cu ocazia deplasării polițiștilor la Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș, unde a fost adus minorul, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate, s-a constatat că prezintă arsuri la membrul superior stâng, dar nu necesită internarea.

La ora 00.48, patrula Secției 4 Leordina a fost sesizată prin S.N.U.A.U. 112 de către un asistent din cadrul U.P.U. Sighetu Marmaţiei despre faptul că, la Unitatea Spitalicească s-a prezentat un bărbat de 26 de ani din Poienile de Sub Munte care acuza o durere în zona ochiului drept rezultată în urma unei petarde explodate.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că în jurul orei 00.05, în timp ce bărbatul se deplasa pe strada Horb din Poienile de Sub Munte, pe lângă un grup de persoane care detonau petarde pe stradă, una dintre petardele aruncate pe jos, în urma exploziei, i-a sărit în ochiul drept, provocându-i vătămări corporale.

În urma acestui incident, persoana vătămată s-a prezentat la U.P.U. Sighetu Maramţiei, iar ulterior acesta a fost transportat la Spitalul Judeţean Baia Mare pentru investigaţii amănunţite, însă nu a rămas internat.

În toate cazurile, polițiștii au întocmit dosare penale și continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

La ora 00.57, patrula de siguranţă publică din cadrul Secţia 2 Poliţie Rurală Bogdan Vodă a fost sesizată prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că un tânăr a ţinut în mână un articol pirotehnic care i-a explodat în faţă.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un tânăr de 18 ani din Rozavlea în timp ce se afla în faţa unui imobil din comuna Botiza a ţinut în mâna dreaptă, un articol pirotehnic de tip FP3, care la momentul exploziei, i-a provocat leziuni în zona feţei.

La faţa locului s-a deplasat și un echipaj S.M.U.R.D., care i-a acordat tânărului primele îngrijiri medicale, acesta fiind transportat la Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, în vederea acordării unor îngrijiri medicale de specialitate.

În urma evenimentului nu au mai fost rănite alte persoane.