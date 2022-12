Liga Studenților ”Pintea Viteazul” – singura organizație studențească nonguvernamentală atât din Maramureș, cât și din Baia Mare, care are misiunea de a apăra, reprezenta și promova drepturile și interesele studenților din Centrul Universitar Nord din Baia Mare – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

În cei 17 ani de activitate, membrii organizației au adus un aport semnificativ în mișcarea studențească și s-au asigurat că acțiunile menționate anterior sunt îndeplinite la cel mai înalt standard.

2022 – Proiecte, emoții, activități, zâmbete, fericire, împlinire, lacrimi, nopți nedormite, lucru în echipă, schimbare, obiective, oportunități, mii de ore de muncă, evenimente.

Pe tot parcursul anului, am organizat campania LSPV Te Informează, prin prisma căreia am venit în atenția studenților din cadrul CUNBM cu informații necesare și utile care au în vedere viața academică.

Începutul acestui an a debutat cu primul proiect intitulat Campania de informare, prin prisma căruia s-au promovat drepturile și obligațiile studenților din perioada sesiunii.

De asemenea, LSPV a fost partener în cadrul proiectului derulat de asociația DEIS, Atelier de teatru pentru tineri, sesiuni care au avut loc la Centrul de Tineret Baia Mare.

Tot la începutul anului, LSPV a promovat completarea Chestionarului Național privind Angajabilitatea Absolvenților de Învățământ Superior.

Anul acesta, organizația a reluat parteneriatul în cadrul evenimentului Nunta de la A la Z, care s-a desfășurat la Value Center Baia Mare.

La fel ca în anii trecuți, la sfârșitul sesiunii, LSPV a coordonat și promovat intens Evaluarea Cadrelor Didactice, scopul acesteia fiind de a evalua, într-o manieră total anonimă și obiectivă, activitatea didactică din timpul semestrului. În cadrul acestui proiect, s-a organizat un livestream prin care studenții au fost îndemnați și susținuți să parcurgă evaluarea.

Activitățile continuă cu o conferință despre importanța cititului și promovarea acestei acțiuni în rândul tinerilor.

Trecem la proiectul Târgul de idei și afaceri, în cadrul căruia am fost, totodată, parteneri, iar printre câștigătorii acestui târg, se enumeră 3 dintre membrii organizației noastre.

Respectând tradiția de 8 martie, membrii organizației au împărțit lalele tuturor doamnelor și domnișoarelor din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare respectând, bineînțeles, măsurile de protecție impuse de situația pandemică.

Liga Studenților ”Pintea Viteazul” s-a implicat activ în susținerea și sprijinirea refugiaților ucraineni, implicându-se și ajutând la realizarea pachetelor care le-au fost oferite. Totdată, membri ai organizației au fost prezenți la câteva puncte vamale.

Anul acesta, LSPV a organizat prima ediție a LSPV Nights, prin intermediul cărora am promovat serile de socializare printre studenți și sesiuni educative și de quiz.

Ne-am implicat activ și am fost parteneri în cadrul Dezbaterilor locale pe tema Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului, eveniment inițiat de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România(ANOSR).

În perioada 7-10 aprilie, membri ai Biroului de Conducere LSPV, au participat la Adunarea Generală Ordinară ANOSR, aceasta având loc la Timișoara. În cadrul evenimentului, reprezentanți ai studenților din toată țara au participat la sesiuni formale unde s-au dezbătut teme de interes pentru studenți, s-a analizat și discutat strategia federației și s-au căutat soluții pentru problemele existente în spațiul academic universitar.

Admiterea se apropie cu pași repezi, iar Centrul Universitar Nord din Baia Mare se pregătește pentru întâmpinarea viitorilor studenți. În luna aprilie se desfășoară un proiect important și de tradiție a Ligii Studenților ”Pintea Viteazul”, Nord Universitar, care vine în ajutorul elevilor cu informații despre oferta educațională a CUNBM. Știm cu toții cât este de important să ai oameni alături care să te încurajeze și să te ghideze spre o decizie corectă pe parcursul acestui drum al cunoașterii. Acesta este scopul proiectului, să îndrume și să informeze corect viitorii studenți pe tot parcursul studenției acestora. Din cauza contextului pandemic, și în acest an proiectul s-a desfășurat online, dar asta nu ne-a împiedicat să ne ducem sarcina la bun sfârșit și să povestim cu viitorii studenți despre frumusețea mediului academic universitar.

În luna mai, avem un eveniment important pentru organizația noastră, și anume sărbătorirea celor 17 ani de activitate studențească. Pe tot parcursul anilor, oamenii care au evoluat prin LSPV, au adus un aport semnificativ în mișcarea studențească băimăreană și s-au asigurat că studenții din CUNBM au sprijin pe tot parcursul studenției.

Atelierele organizate de către asociația DEIS continuă, așadar, suntem parteneri, din nou, și în cadrul Atelierului de dans contemporan – XPRESS, aceste ateliere făcând parte din proiectul Reconnect.

Pentru a promovare în continuare Evaluarea Cadrelor Didactice, de data acesta pentru semestrul II, LSPV a organizat un giveaway, oferind trei premii: o invitație dublă la UNTOLD, un set hamac, pernă și protecții și căști.

În luna iunie au avut loc festivitățile de final de an universitar de la fiecare facultate, iar LSPV a fost prezentă la fiecare dintre ele, susținând studenții din an terminal și oferindu-le un gând de final, dorindu-le succes pe viitor.

Anul acesta, din păcate, nu am mai organizat Forumul Organizațiilor Studențești din România, ci a avut loc la Timișoara. Bineînțeles, membrii organizației au fost prezenți și au susținut mișcarea studențească, participând, totodată, la manifestarea față de așa-zisul proces de consultare asupra Legii învățământului superior. Evenimentul a avut loc pe perioada 12-21 august 2022.

Urmează Festivitatea de deschidere a noului an Universitar, care s-a desfășurat la sala de sport din cadrul Centrului Universitar din Baia Mare.

La fel ca în fiecare an, Centrul de Carieră și Orientare Profesională a organizat Săptămâna bobocului, dar și Cursuri de studenție, prin care studenții din primul an universitar au fost ajutați cu informații orientative pentru primul lor an de studenție. Bineînțeles, și în cadrul acestui proiect, Liga Studenților ”Pintea Viteazul” a fost partener.

De asemenea, anul acesta a avut loc ediția VI a proiectului Educație non-formală, sprijin pentru studenți, care are un impact relevant pentru tinerii studenți din CUNBM.

Totodată, ca în fiecare an, avem renumita perioadă de recrutare de noi membri pentru organizația noastră. Aici, membrii LSPV cu experiență au stat la standurile amplasate în incinta celor trei facultăți din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare pentru a atrage tinerii studenți către noi.

Deoarece principalul nostru obiectiv este reprezentarea studențească, LSPV s-a ocupat de organizarea Alegerii Studenților Reprezentanți, din Consiliile Facultăților și din Senatul Universității noastre.

În luna decembrie, Liga Studenților “Pintea Viteazul” a organizat, din nou, după o perioadă de pauză de doi ani, Miss Universitaria 2022. Ne-am bucurat din suflet pentru faptul că am reușit în acest an să reluăm proiectul de tradiție al LSPV, un proiect de suflet, care a implicat multă muncă, organizare, responsabilitate, emoții și bucurie.

Exact după acest proiect mult așteptat, membrii BC LSPV, au participat la Adunarea Generală Extraordinară, organizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România(ANOSR), care a avut loc la București.

O altă activitate a fost Secret Santa, unde membrii s-au bucurat de spiritul Crăciunului, au devenit chiar ei înșiși ajutoarele moșului și au adus spiritul sărbătorilor în sediul organizației.

Printre proiectele și activitățile la care am mai participat, dar nu le-am enumerat anterior, se regăsesc: Next HR, Next PM, Next FR, Student DOJO, Next Junior, Sesiunea de monitori – organizate de către Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.

Rezumând totul, 2022 a însemnat mii de ore de muncă, a însemnat zeci de proiecte realizate, dar și un context favorabil învățării, legarea unor strânse prietenii provenite prin prisma voluntariatului. Toate acestea au fost posibile datorită finanțatorilor, sponsorilor, partenerilor, dar mai ales membrilor LSPV. Mulțumim finanțatorilor pentru sprijinul acordat: Consiliul Județean Maramureș, Primăria și Consiliul Local Baia Mare, Societatea Antreprenorială Studențească a UTC-N. Totodată, le suntem recunoscători și partenerilor din mediul privat, fără de care, proiectele organizației nu ar fi fost duse la bun sfârșit.

Mulțumim Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrului Universitar Nord din Baia Mare pentru sprijinul și înțelegerea acordată în acțiunile de reprezentare, dar și pentru ajutorul acordat în implementarea proiectelor organizației.

Nu ne vom opri aici! Vom continua să reprezentăm studenții, să le apărăm drepturile și interesele și vom continua să demarăm proiecte și activități care să fie în interesul acestora.

Vă dorim un an plin de realizări pe plan personal și profesional, iar până data viitoare, nu uitați că: Orice E Posibil!