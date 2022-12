La mulți ani, băimăreni! La mulți ani, Baia Mare! Numai prin credință, speranță, curaj și iubire vom depăși încercările la care suntem supuși. Să pășim cu încredere în 2023!

Întrerup șirul mesajelor standard cu care suntem asaltați zilele acestea și vin înaintea voastră, dragi băimăreni, cu câteva gânduri și concluzii, poate mai degrabă realiste decât optimiste. Încep ultimul meu mesaj din acest an pentru voi cu o urare simplă, pentru unii poate banală, însă pentru mine atât de importantă: credința, speranța și iubirea să ne călăuzească pașii și în anul care vine! Să avem tăria de a transmite în orice context exact ceea ce credem și simțim. Să avem curajul și determinarea de a merge tot înainte, indiferent cât de greu este uneori drumul. Asta îmi doresc și asta vă doresc și vouă!

2022 a fost un an dificil pentru toți, și în contextul global, ca urmare a pandemiei care ne-a făcut să regândim prioritățile, a războiului din vecini care ne-a reamintit, printre altele, că noi, românii, suntem extrem de săritori și buni cu semenii noștri, mai ales în vremuri tulburi. Plătim cu toții astăzi greșelile celor care țin frâiele marilor puteri ale lumii. Plătim la propriu… Facturi enorme, scumpiri în cascadă, pe bandă rulantă, o luptă zilnică pentru un minimum decent. Asta și în contextul în care măsurile luate, până în acest moment, sunt insuficiente și ineficiente.

Poate vor urma și alte încercări. Sper să văd din partea guvernanților noștri acțiuni concrete și consistente, care să ne ajute să depășim aceste vremuri tulburi. În același timp, am încredere în mine și în oameni care gândesc și simt ca mine. Va trebui să facem fiecare ce putem mai bine – și vom face asta, sunt convins – să ne protejăm pe noi și pe cei din jurul nostru, să continuăm să îndeplinim misiunea noastră comună, de a avea o comunitate unită, unde avem grijă unii de alții.

Este acum un moment de bilanț, în care analizăm ce a fost și planificăm ce ne dorim în anul care vine. În Baia Mare ne străduim să menținem ritmul obișnuit al investițiilor și proiectelor realizate pentru dezvoltarea și modernizarea continuă a orașului nostru, pentru sprijinirea întregii comunități, de la mic la mare. Am pus accent pe sprijin anul acesta, asta deoarece oamenii sunt principala bogăție a unei comunități. Nu este un demers ușor în vremuri în care cei care ar trebui sa se asigure de bunăstarea românilor, au alte priorități. Când în loc să fim susținuți și ajutați, suntem constant blocați și puși în impas, măcar de am fi lăsați să ne descurcăm singuri…

Cu ajutorul lui Dumnezeu, alături de colegii mei, reușim să găsim mereu soluții, chiar dacă ar fi extrem de reconfortant să fim sprijiniți, în locul piedicilor care ni se pun de la centru. Cât de multe am realizat și așa, dar nu pot să nu mă gândesc câte am fi reușit dacă fiecare își onora atribuțiile și își respecta jurământul pentru țară și popor!

Pronosticurile specialiștilor pentru anul 2023 nu sunt cele mai optimiste. Însă, cumva, sunt convins, vom răzbi. Mereu am reușit, mereu am continuat să mergem înainte și asta avem de făcut și acum. Mai ales acum. Sunt conștient cât de dificil este pentru unii, pentru părinții și bunicii noștri, pentru copiii noștri, dar mai ales pentru noi, cei care avem datoria să avem grijă și de ei.

Îmi doresc să fim cu toții mai ales sănătoși în 2023! Apoi, pe lângă sănătate, îmi doresc să fim cu toții curajoși. Să avem curajul de a spune și de a face ceea ce trebuie pentru noi și cei din jurul nostru, pentru comunitatea noastră, pentru Baia Mare, pentru Maramureș și pentru România! Credința, speranța și iubirea să ne dicteze fiecare gând, sentiment, gest!

Vă doresc tuturor un An Nou mai bun, mai sigur, cu sănătate, alături de cei dragi! La mulți ani băimăreni! La mulți ani, Baia Mare!

Cu prețuire,

Cătălin Cherecheș

Primarul Municipiului Baia Mare