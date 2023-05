La data de 10 mai a.c., prin ordonanță, a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 28 de ani din Botiza pentru săvârșirea în concurs a mai multor infracțiuni la regimul rutier.

Prin probatoriul administrat s-a constatat faptul că bărbatul a fost interceptat și oprit de două ori în trafic de polițiștii Postului de Poliție Botiza, în cursul lunii ianuarie, circulând pe același tronson de drum, respectiv pe D.C. 19, în Botiza.

Testat de polițiști cu aparatul etilotest, a rezultat faptul că, în ambele situații, bărbatul a condus un autoturism pe drumul comunal aflat sub influența băuturilor alcoolice, fapt rezultat prin valorile în aparat de 0,78 și 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Mai mult de atât, având permisul de conducere suspendat pentru comiterea primei fapte de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, fiind oprit de polițiști și a doua oară, bărbatului i-a fost reținută și fapta de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Față de acesta, a fost dispusă continuarea urmării penale pentru două fapte de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și una de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Maramureș.