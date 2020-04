Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a răspuns marți seara acuzațiilor lansate de președintele Klaus Iohannis la adresa parlamentarilor social-democrați, atrăgându-i atenția că aceștia au votat „un guvern care nu merita să fie votat” pentru că, în plină pandemie, România avea nevoie de stabilitate, nu de anticipate.

Marcel Ciolacu acuză că lumea a fost închisă în case și că au fost trase obloanele firmelor. „Nu ați luat nicio măsură concretă, doar ați făcut achiziții la suprapreț de la firmele de casă. Să vă fie rușine, ați pus România pe harta corupției internaționale legată de achizițiile de echipamente medicale”, a scris Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

„Dumneavoastră și PNL ați ignorat încă de la bun început pandemia care venea peste România! Știu, e simplu să spui că PSD e de vină, dar nu noi ne-am jucat luni de zile de-a anticipatele!”, a replicat președintele PSD în mesajul postat pe rețeaua de socializare.

„Acei ‘unii’ din Parlament au fost nevoiți să vă voteze un guvern incompetent și corupt, domnule Iohannis! Vă amintiți sau ați uitat când Cîțu fugea de răspundere? Am votat un guvern care nu merita să fie votat! Dar am considerat că în plină pandemie, România avea nevoie de stabilitate și nu de anticipate! Unde erau atunci liberalii dvs? Mureau de frică în izolare, vă spun eu!”, a adăugat Ciolacu.

„Ați închis lumea în case și ați tras obloanele firmelor. Ați lăsat pe drumuri peste 1 milion de oameni. Pe alții i-ați trimis la export la cules de sparanghel în zone roșii din Europa! Nu ați luat nicio măsură concretă, doar ați făcut achiziții la suprapreț de la firmele de casă. Să vă fie rușine, ați pus România pe harta corupției internaționale legată de achizițiile de echipamente medicale. La fel ca Bangladesh, domnule președinte european!”, a acuzat liderul social-democraților.

Președintele PSD i-a transmis șefului statului să nu mai jignească Parlamentul.

„Nu noi am stat în izolare la Vila Lac cu piscină și chelneri. Era supusul dvs, premierul Orban! Am lucrat în sistem video online, e adevărat domnule Iohannis. E inedit. Dar știți de ce?! Pentru că un iresponsabil de la PNL a venit infectat la Parlament, pentru că trebuia dvs să vă lansați candidații la alegerile locale! Noi în Parlament am vrut să protejăm nivelul de trai al românilor și capitalul românesc. Astea nu sunt legi populiste! Sunt legi votate de toate partidele politice, cu excepția PNL într-adevăr! Voi doar ați putut să contestați tot la CCR sau să reîntoarceți legi, ca nu cumva vreun român să fie sprjinit acum! Vreți șomeri, domnule Iohannis?! Cât mai mulți, nu?! Vreți sărăcie, austeritate și șomaj. La fel ca în 2009-2010! Pentru că altceva nu sunteți în stare!”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Președintele PSD a cerut testarea populației și un plan concret de redeschidere.

„PSD a întins o mână către dialog. Ați refuzat-o! Dar nu uitați că în timp ce dvs vă țineți de lupte politice, românii încep să trăiască de pe o zi pe alta. Vă asumați și asta, domnule Iohannis?!”, a încheiat Ciolacu.

