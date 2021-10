În 29 octombrie 1947, începea procesul „lotului Maniu”. Pe banca acuzării se aflau 15 persoane, care au apărut fără cravată şi fără şireturi la pantofi, cu excepţia lui Iuliu Maniu. El avea să mărturisească: „Au vrut să mă aducă şi pe mine la proces fără guler şi fără cravată. Dar am refuzat. Le-am explicat că în toată viaţa mea am fost îmbrăcat decent. Mi s-au adus lucruri care nu mi se potriveau, care nu erau ale mele. Am declarat din nou că în asemenea condiţiuni refuz să apar în instanţă. Până la urmă «domnii» s-au convins şi mi-au adus cămăşile mele de acasă, gulerele şi cravatele cu care eram obişnuit. Toate acestea le-am cerut din respect față de actul de justiție”.

Completul Tribunalului Militar a Regiunii II Militară Bucureşti, Secţia I a fost compus din: preşedinte colonelul magistrat Petrescu I. Alexandru, fost colaborator al regimului dictatorial şi care urma să fie condamnat criminal de război. După condamnarea lui Iuliu Maniu a fost avansat la gradul de general. Alţi membri au fost: col. magistrat Vasilescu Mihail, preşedintele Secţiei I-a Tribunalul Militar Bucureşti; col. Irimiţă Alexandru, comandantul Brigăzii Transmisiuni Geniu351; col. magistrat Georgescu Alexandru, prim procuror militar; col. Alexandrescu Victor, procuror militar; col. Stanciu Constantin, procuror militar.