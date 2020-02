NU aruncați în canalizare șervețele umede, pamperși, articole de igienă personală, lenjerie intimă, ambalaje din carton sau plastic, uleiuri, grăsimi sau substanțe chimice!

A beneficia de canalizare este un lucru normal, dar și VITAL. De aceea, utilizarea incorectă a acesteia, atrage după sine grave probleme pentru societate: înfundarea sistemului cu deșeuri care nu au cum să fie transportate de sistem către stația de epurare a orașului, duce la disconfortul utilizatorilor și al operatorului de apă și canal S.C.VITAL S.A.

Folosim zilnic apa potabilă: o bem, gătim cu ea, ne spălăm, spălăm rufe și vase. Odată apa utilizată ea devine apă uzată. Canalizarea preia această apă uzată prin sistemul de canalizare și o transportă către Stația de epurare, care, după multe procedee de curățarea, o redă naturii, descărcând-o în râul Săsar. În pofida numeroaselor campanii de conștientizare desfășurate de către societatea noastră, mare parte dintre utilizatori continuă să folosească canalizarea pe post de coș de gunoi. Utilizarea greșită a canalizării de către cetățeni, a atras în ultimele două luni ale anului 2019 peste 350 de intervenții numai în municipiul Baia Mare. Acestea au constat în desfundări ale sistemului atât la cel stradal, cât și la cel din interiorul locuințelor.

Sănătatea noastră și a copiilor noștri poate fi pusă în pericol prin aceste obturari ale sistemului de canalizare, care pot deveni focare de infecții. Mai mult, în condiții de ploaie aceste depuneri îngreunează preluarea și transportul apelor pluviale care duce la inundarea carosabilului.

1 of 5 - +

În cazul instalaţiei interioare de canalizare, în primul rând să aveţi în vedere că vasul de WC nu este coş de gunoi!

Niciodată să nu aruncaţi în el resturi alimentare sau orice fel de deşeuri solide;

Atenție sporită trebuie să aibă părinții și la obiectele pe care copii le scapă accidental în vasele de toaletă (jucării, periuțe de dinți, pieptene, etc). Acestea trebuie imediat recuperate și aruncate la coșul de gunoi și nu lăsate pentru a ajunge în canalizare;

Mortarul de ipsos sau de ciment rămas neutilizat în cursul lucrărilor de construcţii sau de renovare a locuinţei nu are ce căuta în vasul de WC! Aşteptaţi până se solidifică şi aruncaţi-l la gunoi;

Cel mai mare duşman al conductelor interioare de canalizare menajeră sunt cârpele, vata medicinală şi produsele de igienă intimă. Fibrele lor fine se agaţă de neregularităţile pereţilor interni ai conductelor, facilitând depunerile;

Acordați o atenție deosebită uleiului alimentar uzat, care odată ajuns în sistemul de canalizare şi/sau în gunoi, constituie un element nociv, întrucât depunerea acestuia pe pereţii sistemului de canalizare provoacă obturări ale conductelor, iar în cazul în care este aruncat împreună cu gunoiul menajer, acesta apare ulterior la locul de depozitare a deşeurilor sub forma unei substanţe greu degradabile.

Sistemul de canalizare al municipiului Baia Mare este de tip unitar aproximativ 80% (apa menajeră uzată și apa pluvială sunt colectate și transportate spre Stația de epurare prin aceeași rețea) și 20% în sistem divizor (apa menajeră uzată și apa pluvială sunt colectate și transportate prin rețele diferite).

Fără ajutorul dumneavoastră în acest sens, este foarte dificil să vă oferim un serviciu de canalizare așa cum ni-l dorim cu toții! Pe această cale facem un apel la toți băimărenii să semnaleze orice problemă apărută în legătură cu sistemul de canalizare, sunând la Dispeceratul S.C.VITAL S.A. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372752661, serviciu disponibil 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.

Indiferent de condițiile meteo, angajați S.C. VITAL S.A. vor răspunde sesizărilor dumneavoastră și vor intervenii cu promptiudine acolo unde este nevoie.

În speranța că veți înțelege corect solicitarea noastră, vă mulțumim anticipat!

Vă prezentăm câteva imagini cu ceea ce se colectează în rețelele de canalizare municipale.