Când am auzit declarația lui Marcel Ciolacu de la ora 17:00, potrivit căreia Guvernul Orban are 24 de ordonanțe pe ordinea de zi, am zis că sigur e vreo exagerare ori intoxicare, vorba Elenei Calistru, care părea la fel de uimită ca mine de acest număr. N-are cum, domn’le, că liberalii au venit la Palatul Victoria în locul guvernelor Dragnea tocmai ca să pună capăt acestui stil de a conduce, nu? – scrie Cristian Ghingheș pe romaniacurata.ro

Ei, ascultând debutul ședinței de Guvern, am început să le număr și să le pun pe foaie, ca să îmi confirm între timp inflația de ordonanțe pe care am aflat-o de la Ciolacu și apoi de la un amic de la Guvern: 4 la Interne, 3 la Transporturi, 6 la Fonduri Europene, 2 de la cancelarie, 2 de la SGG și tot așa, până am ajuns la 24-25. Măi să fie, liberalii ăștia chiar o fac fără rușine, mi-am zis, înainte de moțiunea de cenzură, punând tot de prin sertare pe ordinea de zi. Acum e momentul, că mâine poate picăm și gata distracția cu ordonanțele de urgență!

Peste 9 ore a ținut ședința Guvernului Orban, iar comunicatul cu actele normative adoptate a fost publicat abia după miezul nopții. Înainte de ședință, doar două ordonanțe timide erau anunțate pe ordinea de zi. Până la final, au fost dezbătite și aprobate 25 de OUG-uri. Multe dintre ele fără să aibă urgența justificată, fără avize de la CES (Consiliul Economic și Social), fără consultare și dezbatere publică, deci, ce s-o mai lungim, adoptate #NoapteaCaHoții.

