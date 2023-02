Sâmbătă, 4 martie, începând cu ora 19.00, Sala ATP Tech Center Baia Mare va găzdui recitalul de pian susținut de pianistul și compozitorul neoclasic Teo Milea.

După un număr impresionant de peste 400 de concerte, susținute pe scena națională și internațională în zona muzicii clasice, Teo Milea schimbă macazul muzical în 2012. În scurt timp de la primul concert cu propriile compoziții, reușește să se poziționeze ca etalon în muzica neo-clasică, crossover, devenind unul dintre artiștii preferați ai publicului tânăr din România. Sălile de concerte ajung să fie neîncăpătoare, pentru că energia ce-i țâșnește din pian transmite stări în zeci de culori, umple goluri, generează imagini, purtându-te în lumi noi, neexplorate încă.

Teo Milea a colaborat cu Opera din Viena, a fost invitat să concerteze pe scena Festivalului Internațional Altres Musiques din Benicassim, Festivalului Internațional de Jazz Gărâna.

Teo Milea va susține recitalul pe un pian premium, Bösendorfer VC 280. Bösendorfer este unul dintre cei mai vechi și apreciați producători de piane din lume. Compania a fost înființata în 1828 iar în 1839 a devenit furnizorul oficial de piane pentru curtea Împăratului Austriei, primind titlul de “Imperial and Royal Piano Purveyor to the Court”.