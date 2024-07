În cadrul Festivalului Noaptea Menestrelilor, care se va desfăşura în perioada 5-7 septembrie, Sala Rotary a Colegiului de Arte Baia Mare va găzdui un recital susţinut de Duo Melos, alcătuit din Titus Flueraş – vioară şi Constantin Andrei – chitară.

Titus Flueraş este conferențiar universitar doctor la catedra de vioară a Academiei de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca şi a Facultăţii de Muzică Piatra Neamţ. Absolvent al şcolii de vioară clujene, Liceul de Muzică Sigismund Toduţă (1991), şi-a continuat studiile la Academia de Muzică Gheorghe Dima şi cursurile de Master la clasa maestrului Ştefan Ruha. Titus Flueraş a obţinut numeroase premii la concursuri de vioară, atât naţionale cât şi internaţionale: Premiul I – Timişoara (1986), Premiul II – Bucureşti (1987), Premiul II – Cluj Napoca (1988), Premiul Special al Fundaţiei Transilvania la Concursul Sigismund Toduţă – Cluj Napoca (2003), Premiul I la Concursul Citta di Stresa – Italia (1985, 1986), Medalia de Aur la Johanesbourg – Africa de Sud (1993). De asemenea, a concertat ca solist cu orchestrele filarmonicilor din Cluj Napoca, Arad, Satu-Mare, Oradea şi a susţinut concerte şi recitaluri în ţară şi în străinătate: Franţa, Italia, Olanda, Spania,Austria, Georgia, Serbia, Ungaria, Africa de Sud. În iarna anului 2003 a fost invitat de orchestra Filarmonicii Mozart din Viena într-un turneu în China unde a concertat ca solist. Anul 2009 vine cu o realizare impresionantă: Titus Flueraş este singurul român câştigător al selecţiei mondiale pentru orchestra simfonică YouTube din cei peste 3000 de candidaţi. Mai mult, a fost desemnat concert-maestrul orchestrei simfonice YouTube şi concertează cu aceasta la New-York în celebra sală Carnegie Hall.

Constantin Andrei este conferenţiar universitar doctor abilitat la catedra de chitară a Academiei de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca şi a Facultăţii de Muzică Piatra Neamţ. Are un palmares bogat participând la diverse manifestări artistice atât în ţară cât şi peste hotare cum ar fi: Festivalul de chitară clasică de la Sinaia (1983-1990) sau Primăvara Muzicală de la Praga (1990). A participat la cursurile de măiestrie ale chitariştilor: John Duarte, Costas Cotsiolis, Michel Sadanowsky, Pablo Marquez şi Claire Stancu Delerue. A cântat ca solist sub bagheta dirijorilor : Horia Andreescu, Ilarion Ionescu-Galaţi, Petre Sbârcea şi Robert Houlihan. Are o discografie bogată şi a câştigat numeroase premii la festivaluri şi concursuri. Începând cu anul 1990 este prezent în juriul unor prestigioase festivaluri şi concursuri de chitară din ţară şi de asemenea este invitat să susţină recitaluri şi cursuri de măiestrie în Franţa, Italia, Belgia, Germania, Spania, Austria, Georgia și Serbia. Din anul 2000 alături de fraţii săi Aurelian şi Adrian formează „Trio-ul de Chitare Andrei”, susţinând numeroase recitaluri pe scenele celor mai importante instituţii din ţară. Numele său mai este legat şi de înfiinţarea la Cluj-Napoca a Festivalului Naţional de Chitară Clasică în octombrie 2003, iar din 2005 – Festivalul Internaţional de Chitară TRANSILVANIA al cărui iniţiator şi director artistic este.