Un profesor de sport şi arbitru din Baia Mare are următoarea poziţie legată de vaccinul AstraZeneca – lotul “problemă”.

“Multumim ministerului sănătății si ministerului educatiei ca a facut experimente pe multi profesori din tara! Incompetenta voastra are totusi o limita de suportabilitate pt mine, pana cand ajunge sa imi fie pusa viata in pericol! Sunt satul de minciuni si oameni prosti care an de an sunt dusi la rang de ministri, de exemple, de modele!

Azi un lot de vaccin Astra Zeneca a fost scos de pe piata europeana de majoritatea statelor, iar incompetentul insarcinat sa coordoneze procesul de vaccinare in Romania, vine in fata publicului si spune ca in Romania nu a intrat acel lot de vaccin! Ori a mintit, ceea ce e foarte grav, ori din cauza incompetentei sale pt functia care o ocupa, a dat o informatie eronata, ceea ce este si mai grav!

Uite ca te contrazic eu, individule mincinos sau incompetent, ca in Romania au fost foarte multi oameni vaccinati cu acel lot, inclusiv eu! Atunci cand acest stat imi pune viata in pericol nu mai pot sa stau degeaba!

Acum nu am nimic, am avut in noaptea si ziua următoare dupa vaccin…reactii care zic ei ca sunt normale…febra, frisoane, durere de cap si de articulatii. Mi-a trecut dupa o zi. Ideea e ca eu m-am enervat foarte tare aseara cand am vazut cum ei din start au incercat sa minta ca lotul ala nu e in Romania… Plus ca pe profesori indirect ne-a obligat sa ne vaccinam cu AstraZeneca, desi poate am vrut cu Pfizer…”, este opinia profesorului.