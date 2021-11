Primarul Cătălin Cherecheș anunță stadiul în care se află proiectele de reabilitare și modernizare a Cinematografului Dacia și Teatrului Municipal Baia Mare.

„Am finalizat procedura pentru desemnarea societății de arhitectură care va realiza proiectele tehnice în vederea reabilitării și modernizării a două edificii emblematice pentru Baia Mare: Cinematograful Dacia și Teatrul Municipal Baia Mare. Cinematograful Dacia a fost subiect de dezinformare pentru cei care își doreau să nu am sorți de izbânda în instanță. Am luptat aproape la propriu cu Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor încă din 2012, această entitate având obligația să predea imobilul municipiului, însă unii din conducere au considerat poate că e mai eficient pentru ei ca indivizi să facă pe picior un precontract de vânzare – cumpărare, la prețul a două apartamente, cu o firmă privată.

Am tăcut când toți mârșavii și doritorii de funcții sau obsedați de Cherecheş au mințit, au dezinformat, au pus în pericol cu impertinența, dar în mod intenționat, dreptul legal al municipiului de a lua în proprietate și salva acest edificiu. Voi reveni cu detalii despre ce am trăit pe acest subiect al recuperării Cinema Dacia, dar și cu adevărul despre Casa de Cultură. Poate voi, băimărenii, trebuie să știți și despre ce s-ar fi întâmplat cu Cinema Minerul sau Clubul Phoenix, de lângă Poliția Municipiului ori cu cele 150 de hectare puse frumos sub umbrela unui Golf Parc și multe altele… Am tăcut pentru că era sub demnitatea mea să mă cobor la minciunile unor nemernici. Însă acum a venit momentul să spun: GATA! Tot am avertizat că nu voi mai permite nimănui să își manifeste ura și interesele de mafie la colț de stradă. Puteam să renunț la luptele în instanță, mai ales că mi-au adus doar mari defavoruri? Puteam. Însă eu sunt primarul municipiului Baia Mare nu pentru că mi-aș fi dorit această funcție pentru putere și faimă, ci pentru că îmi doresc să îi reprezint pe băimăreni, să salvez și să aduc în proprietatea municipiului clădirile emblematice pentru municipiu, să mă asigur că acestea nu ajung pe mâinile unor bișnițari de patrimoniu, așa cum multe au ajuns înainte să fiu ales primar, respectiv cum multe în România au fost vândute pe bani de nimic, împotriva intereselor populației.

Vă prezint câteva imagini din proiectele câștigătoare în concursul de soluții și pe care le-am licitat pentru ca în primăvară, imediat ce vremea o să permită, să demarăm reabilitarea. Vom impune un termen de execuție de 12 luni, însă cel mai important este să se facă lucrări de calitate pentru că prin aceste două investiții mai face un pas major pentru modernizarea orașului nostru”, a spus primarul Cătălin Cherecheş.

CINEMA DACIA

TEATRUL MUNICIPAL