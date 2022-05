Actorul lucra la un film numit „Ape periculoase”, în Republica Dominicană, când a murit. Alături de el în insulă se afla şi logodnica sa, Jacy Nittolo. Primele concluzii ale anchetatorilor conduc spre cauze naturale, neexistând suspiciuni de altă natură cu privire la decesul său.

Liotta a devenit cunoscut pentru rolul său din capodopera lui Martin Scorcese din 1990, „Goodfellas”, unde l-a interpretat pe mafiotul Henry Hill, alături de Robert De Niro și Joe Pesci. Practic, succesul filmului i-a deschis porțile la Hollywood.

Liotta s-a născut în New Jersey, în 1954, și a fost abandonată la un orfelinat înainte de a fi adoptat, la vârsta de șase luni. „La început, nu am înțeles cum poate un părinte să renunțe la un copil”, spunea el pentru revista People. „Totuşi, când am întâlnit-o în sfârșit pe mama mea natală, la 40 de ani, nu eram chiar supărată din cauza asta”.