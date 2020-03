„Impresia generala dupa conferinta de presa de sambata seara de la MAI :

– Masurile sunt nepermis de slabe, ezitante si periculoase pentru viitor. Exista exceptii la exceptii la exceptii. Iar maine si in zilele urmatoare va fi la fel de aglomerat in parcuri, pe bulevarde, la magazine. Intr-o inconstienta populara demna de o secta de sinucigasi. Limbaj tehnic, plicticos, multe detalii inutile, altele insuficient subliniate

– comunicarea e la pamant : amanari succesive de la 19,00 la 20,00, de la 20,00 la 20,30, apoi la 21,00 cu intarziere majora si in ultima varianta. Nu a iesit nimeni sa anunte intarzierea, a crescut tensiunea multor romani aseara, iar panica si speculatiile sunt alimentate de o gestionare a lucrurilor cum s-a vazut

– am asteptat inca 40 de minute ca sa auzim un profesionist vorbind clar, pe intelesul tuturor, fara un limbaj de lemn institutional : Raed Arafat

– sunt mii de opinii exprimate public care cer masuri mai dure de interdictie a miscarilor brambura prin orase. Sa vrea populatia masuri mai dure si sa nu vrea Guvernul, asta e suprinzator!

Si va duce la o nota de plata usturatoare pentru ezitanti, cat de curand

– am aflat ca premierul Orban personal nu este adeptul “masurilor dure” care ar putea preveni o catastrofa medicala. Personal, cred ca greseste atat de grav incat merita orice demers public al meu pentru a-l face sa inteleaga ca de o saptamana ezitarile sale pot aduce morti printre romani. Si apoi nimeni nu va mai fi iertat

– veriga slaba, dpdv institutional, in aceasta criza e Ministerul Sanatatii, desi cred ca va aflati sub impresia slabei performante recente a celor 2 de la varful MAI. Ministrul Costache e pe nicaieri, nu comunica, nu stie ce e de facut. De 2 luni de cand a pornit criza asta pe plan mondial, ar fi trebuit sa avem 1000 de ventilatoare pulmonare in plus, 1000 paturi ATI in plus in spitale, masti, combinezoane, medicatie asigurata pana la finalul anului. Iar DSP-urile sa fie scoase din chinul imens al lipsuri in care se zbat. Nimic din toate astea! In plus, inteleg ca si el considera masurile ferme care pot salva oameni ca fiind “comuniste”. Despre radiografia ingrijoratoare a sistemului de sanatate pot vorbi acum, dar ma tem sa starnesc panica semenilor mei. Cu exceptia ministrului Costache, evident

Domnule prim ministru Ludovic Orban, domnule ministru al sanatatii Victor Costache : intr-o stare de urgenta nu e loc nici de comunism, nici de liberalism, nici de filosofii de cafenea politica atunci cand lumea sta cu moartea la usa ! Va rog intelegi ca ne aflam cu totii in al 12 lea ceas, ca masurile de sambata seara sunt slabe si ezitante in fata amenintarii! Solidaritatea nationala atarna de un fir de ata, nu va jucati cu ea pana la pragul revoltei

Inaintea oricarei doctrine sau viziuni politice, intr-o situatie de urgenta avem de ales intre viata si moarte. Va rog treziti-va din letargia periculoasa! Din somnul cel de moarte, daca vreti, ca sa citez un vers celebru !