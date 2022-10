Statul se pregătește să lanseze un nou program. Astfel, 400 de milioane de lei vor fi alocate pentru becuri. Românii vor primi vouchere de 200 de lei ca să își înlocuiască becurile vechi din casă cu unele eficiente energetic. Programul începe chiar la finalul lunii octombrie.

Deși statul se pregătește vehement pentru a lansa noul program, programul de montare a panourilor fotovoltaice e încetinit, astfel că, aproximativ 30 de mii de români așteaptă încă de anul trecut să își pună panourile pe casă, dar birocrația de la nivelul Ministerului îi ține în loc.

Voucherul constă în 200 de lei, sumă care îi ajută să cumpere doar becuri led de maximum 15 wați. Cu toate acestea, becurile cu filament luminează mai mult casele românilor din rural, oameni pentru care înscrierea într-un astfel de program online este aproape imposibilă.

Statul a pus la dispoziție 400 de milioane de lei, însă nu știe câți dintre români vor avea într-adevăr nevoie de astfel de becuri și nu de alte tipuri.

„ Estimarea s-a făcut în principiu am pornit de la posibilitățile bănești ale AFM pentru următoarele 3 luni. Dacă acest program are succes putem să continuăm programul și anul viitor. În timp ce statul cheltuie milioane de lei pe becuri, Casa Verde Fotovoltaice este îngropată în birocrație. În jur de 30 de mii de români așteaptă aprobarea dosarului încă de anul trecut. Sunt sufocați de numărul mare de dosare, de cereri de finanțare pe programele lansate anul trecut. Prin OUG am făcut posibilă angajarea unor specialiști. 100 de noi angajați pentru AFM ca să întărească echipele de evaluare ”, a declarat Tanczos Barna, ministrul Mediului.