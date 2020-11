„Guvernul liberal Orban împlinește astăzi un an de guvernare, un an de guvernare în slujba românilor. Cu susținerea Președintelui Klaus Iohannis, ne-am asumat guvernarea în cea mai grea perioadă pentru România din ultimii 30 ani.

A fost ca la război. Ne-am luptat cu mâinile goale, de partea românilor, singuri împotriva tuturor, cu cea mai gravă criză sanitară din istorie.

Am reușit într-un an de guvernare ceea ce nu a reușit niciun alt Guvern într-un an sau mai mulți ani de guvernare.

Am protejat viețile și sănătatea românilor cu tot ceea ce am putut. Am venit rapid cu soluții în sprijinul celor afectați de pandemie și am impus o nouă direcție de dezvoltare a României, bazată pe investiții și pe susținerea economiei românești.

Într-un an de guvernare, am realizat o guvernare responsabilă și eficientă cum nu a avut România în ultimii 30 de ani. Și nu ne oprim aici!

Începând din decembrie, cu o nouă majoritate parlamentară formată de PNL, vor urma 4 ani de guvernare liberală, stabilă și predictibilă, care va deschide România pentru investiții și dezvoltare. ” a postat pe facebook Ionel Danca purtatorul de cuvant al Guvernului.