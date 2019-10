Corina Marcu, psiholog/consilier psihologic, un voluntar dedicat și implicat, de aproape șapte ani, în proiectele derulate de Asociația M.A.M.E., a scris cartea „PSInsider: În culisele sufletului uman”, ce se adresează deopotrivă tinerilor și adulților în căutarea sinelui, deschiși și curioși în ceea ce privește universul psihologic uman. O carte motivațională în care sunt descrise trăiri și ipostaze tainice ale sufletului omenesc, acea zonă de culise mai puțin accesibilă, ascunsă și tăcută, dar care, în mod paradoxal, poate produce o imensă gălăgie în exterior. Apoi, o a doua parte a cărții se prezintă ceva mai pragmatic, fiind mai degrabă un ghid de rezistență în fața greutăților vieții.

„De curând, am ales să fiu alături de copiii bolnavi ajutați de Asociația M.A.M.E. într-un mod inedit. Am scris o carte de dezvoltare personală intitulată “PSInsider: În culisele sufletului uman”, ce a fost lansată în cadrul târgului Bookfest de anul acesta și am ales ca profitul obținut din vânzarea acesteia să fie donat organizației. Fondurile vor asigura atât tratamentul medical necesar, cât și ședinţele de consiliere psihologică de care au nevoie copiii și părinții după aflarea unui diagnostic grav”, spune Corina Marcu.

Asociația M.A.M.E. este o organizație nonprofit care, de mai bine de 10 ani, oferă sprijin copiilor și tinerilor diagnosticați cu cancer și alte boli grave din România. În primii 3 ani de existență, cu o investiție de aproximativ 150.000 de euro, asociația a îmbunătățit condițiile de spitalizare, tratare și diagnosticare a bolnavilor de cancer, pacienți ai Institutului Clinic Fundeni. Mai exact, a renovat Secția de Pediatrie, a reamenajat locul de joacă din curtea spitalului și a dotat spitalul cu aparatură medicală performantă. De aceste îmbunătățiri beneficiază anual aproximativ 10.000 de pacienți, fie că sunt internați sau că efectuează diferite investigații în regim ambulatoriu.

Cel mai important proiect al organizației este Centrul Steluțelor, unde, anual, aproximativ 120 de copii grav bolnavi care provin din familii cu posibilități materiale reduse sunt asistați de o echipă formată din medici, kinetoterapeuți, psihologi, logopezi, nutriționiști, pedagogi, asistenți sociali și terapeuți prin artă și joc, din dorința de a-i ajuta să depașească mai ușor perioada de confruntare cu boala sau perioada de recuperare după aceasta.

“Lupta pe care am dus-o personal cu cancerul și contactul direct cu peste 3.000 de pacienți care ne-au solicitat, de-a lungul timpului, ajutorul m-au făcut să înțeleg faptul că, pentru a facilita vindecarea în cazul unui pacient diagnosticat cu o boală gravă, nu este suficient să îi fie asigurate doar serviciile medicale, ci este extrem de important să îi fie tratate și problemele de natură emoțională, socială și nutrițională pe care le creează specificul bolii. Pentru a veni în întâmpinarea acestei nevoi, am înființat, în anul 2014, Centrul Steluțelor, centru în care oferim servicii de recuperare psiho-socio-medicală copiilor grav bolnavi și familiilor acestora. Suntem recunoscători tuturor celor care se implică pentru a ne susține activitatea pe care o derulăm în beneficiul acestor familii greu încercate și, implicit, Corinei, un voluntar vechi și dedicat care a ales să ni se alăture, într-un mod inedit. Sperăm să se comande cât mai multe cărți astfel încât cât mai mulți copii să beneficieze de terapiile de recuperare de care au nevoie“, spune Maria Culescu.

Cartea poate fi achiziționată de la acest link: https://bit.ly/2S7wZmR. Pentru mai multe informații pot fi contactată la adresa [email protected] sau telefonic la nr. 0732.714.552.