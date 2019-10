Inventivitatea românilor este legendară, dar în fiecare zi poţi să descoperi câte ceva nou. Pentru a-şi vinde calul pe care spune că nu-l mai poate întreţine, o băimăreancă l-a postat pe Facebook însoţit de un „CV” haios.

„CV – MOWGLI

Informaţii personale

Nume / Prenume: MOWGLI

Adresă: Localitatea Baia Mare si Sat Busag,

Judetul Maramures

Telefon:

E-mail: Impresarul meu

Rasa: Metis de lipitan

Data naşterii: 10.03.2016

Sex: Mascul, castrat

Culoare: Negru cu o pata alba in frunte si coada ombrehair

Locul de muncă vizat: Doresc sa devin CAL DE CALARIE la un centru de echitatie

Intentie:

Am 3 ani jumate. Imi doresc sa devin un cal bun de calarie si sa ii ajut pe oameni sa inteleaga ce fiinte minunate suntem, cat de mult ii putem ajuta si ce efecte benefice putem aduce in viata lor prin calarit si nu numai. Pentru ca am crescut alaturi de fratii si prietenii mei, un centru de echitatie este ideal pentru mine. Imi doresc sa primesc o educatie pe masura, un dresaj care sa imi permita sa ii inteleg mai bine pe colaboratorii mei umani, iar pe urma sa pot sa-mi indeplinesc misiunea.

Misiunea mea este sa devin un profesor bun si sa ii invat la randul meu pe oameni …despre noblete!

Experienţa profesională:

Perioada 2016 – prezent

Tipul activităţii sau sectorul de activitate:

Am crescut pasnic si bland alaturi de ceilalti prieteni ai mei, de vacutele de pe camp, multi caini si pisici, de vecinii si copii care veneau sa ne viziteze des. Nu am fost folosit la ham, am fost pregatit pentru a putea fi dresat in scopul echitatiei. Cele 3 sezoane calde le petrec pe pajiste, cu activitati de rutina, iar iarna locuiesc intr-un grajd curat si ma misc in curte de 3 ori/ saptamana (dupa posibilitati) ca sa ma mentin in forma.

Aptitudini şi competenţe:

Limba maternă:

„Vorbesc„ atat limba calului, cat si cea a omului. Sunt atent si curios si incerc mereu sa imi dau seama ce vor oamenii de la mine.

Competenţe şi abilităţi sociale:

Sunt foarte sociabil cu copii si cu strainii, mai ales daca imi ofera un morcov sau mar. Nu sunt pretentios la mancare si am un apetit echilibrat. Am mancat doar mancare sanatoasa si buna pana acuma. Uneori mai fac baie in noroi si ma joc.

Temperament:

Sange cald – rasa creata pentru calarit. Cu toate astea imi place sa am si spatiul propriu, ca orice cabalina de altfel. Dar sunt un cal docil si ma adaptez repede.

Descriere fizica:

Am o statura semirobusta (sau semizvelta, depinde cine intreaba), sunt atletic, puternic si vanjos. Am un cap relativ mare, cu urechi mici, ochi expresivi si nas convex. Corpul meu este compact, cu o musculatura fina si umeri mari. Picioarele sunt scurte si drepte, cu copite mici si puternice.

Aptitudini principale :

Suport usor diferite conditii climatice, am o rezistenta buna, din fire sunt prietenos si dispus sa muncesc si sa invat.

ACTE SI ANALIZE MEDICALE:

Pasaport de ecvideu si cip. De asemenea sunt castrat, vaccinat si cu analizele la zi.

COSTURI:

4000 lei negociabil (pentru alte informatii sunati-mi impresarul – contact mai sus)

Multumesc pentru atentie si astept cu nerabdare un feedback pozitiv!

Mowgli