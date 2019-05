„PSD are nevoie de o schimbare de mesaj si de recastigarea democratiei interne”, susține Gabriel Valer Zetea, președintele PSD Maramureș.

„Avem nevoie rapid de un Congres care sa redefineasca strategia partidului si sa clarifice doctrinar orientarea noastra social-democrata europeana. Abia apoi putem sa organizam un Congres de alegeri interne”, a mai adăugat acesta.

Scorul slab obinut la alegerile europarlamentare îi determină pe tot mai mulți lideri social-cemocrați din teritoriu să ia atitudine să să admită că în formațiunea politică din care fac parte au nevoie de de reformă. Aceasta ar trensmite un mesaj clar către români că partidul și-a „învățat lecția” și se reconstruiește. Mai mult, Zetea spune că „are disponibilitate de a auzi și a înțelege”.

”Daca noi transmitem romanilor ca facem alegeri pentru a-i schimba pe cei care ocupa scaunele la prezidiu, inseamna ca nu am auzit suficient de tare strigatul de duminica. Eu cred ca am auzit. Poate nu inteleg inca toate doleantele, dar eu personal am toata disponibilitatea de a auzi si de a intelege!”, a concluzionat Zetea.