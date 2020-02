Joi, 6 februarie 2020, cu începere de la ora 17.00, în sala de ședințe a ATP Tech Center va avea loc Conferința Județeană Ordinară de Alegeri a PSD Maramureș, conferință la care cei aproape 800 de delegați veniți din întregul județ își vor alege președintele filialei pentru un nou mandat. În cadrul ședinței vor fi stabiliți și delegații la Congresul Extraordinar al PSD, care a fost anunțat pentru sfârșitul lunii februarie.

Cei 785 de delegați reprezintă toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Maramureș și au fost desemnați de către organizațiile locale ale PSD, în urma Adunărilor Generale ale membrilor de partid din fiecare localitate sau în urma organizării conferințelor locale ordinare sau extraordinare de alegeri, fiind stabiliți prin votul membrilor.

”Joi, 6 februarie 2020, Partidul Social-Democrat Maramureș își va alege o nouă conducere, termenul limită pentru depunerea candidaturilor la funcția de președinte al organizației județene expirând miercuri, 5 februarie, la ora 12.00. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu colegii din interiorul PSD Maramureș am fost încurajat să îmi depun candidatura pentru un nou mandat, pentru a conduce organizația județeană a social-democraților și sper ca la conferința de alegeri de joi să am sprijinul colegilor. Așa cum am discutat, mă bazez foarte tare pe o echipă largă de conducere a filialei județene. Deciziile în interiorul partidului au fost luate de fiecare dată transparent și mă mândresc cu acest lucru în fruntea partidului, pentru că este o altă politică de a conduce, față de cum era cu ani de zile în urmă, când hotărârile le luau un grup restrâns de oameni. Astăzi deciziile se iau doar în cadrul Comitetului Executiv Județean, care este un organ de conducere al partidului format din peste 80 de membri, din care fac parte toți primarii, vicepreședinții partidului, parlamentarii, consilierii județeni, președinții de organizații locale. Discutăm de fiecare dată deciziile pe care trebuie să le luăm și cu cât mai mare este reprezentarea într-un organism politic de conducere, cu atât ești mai puțin supus greșelii. Pentru că vin mai mulți oameni, gândesc aceste lucruri din perspective diferite și poate să își aducă fiecare aportul personal. Dacă voi fi ales președinte al organizației județene voi continua această politică de a aduce în structurile de conducere ale PSD cât mai mulți oameni, pentru a fi o decizie colectivă”, a declarat președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest.

Liderul județean al PSD a arătat că, pentru social democrați vine un an electoral foarte greu, iar partidul își propune, în această formulă extinsă de conducere, să câștige alegerile locale și alegerile parlamentare. ”Când vorbim despre alegeri locale ne referim, în primul rând, la câștigarea a cât mai multe mandate de primari în județul Maramureș. Avem primari gospodari, harnici și destoinici în interiorul PSD Maramureș, cu realizări importante și de asemenea, ne propunem, câștigarea Consiliului Județean Maramureș. Nu exclud, în această perioadă, inclusiv alianțe locale alături de alte partide politice, care să aducă în fața maramureșenilor, ca reprezentanți ai comunităților locale, oameni valoroși. În aceste posibile viitoare alianțe vor fi susținuți cei mai buni candidați desemnați în urma consultării largi a alegătorilor din fiecare comunitate, pentru că nu vom susține o persoană într-o funcție publică dacă nu are votul popular și încrederea maramureșenilor”, a subliniat Gabriel Zetea, președintele PSD Maramureș.

Întrebat dacă au fost depuse și alte candidaturi pentru funcția de președinte, liderul județean al PSD a declarat că nu are știință ca vreun coleg social-democrat să se fi înscris în competiția internă pentru șefia filialei județene a partidului, până la expirarea termenului limită stabilit de Comitetul Executiv Județean al PSD.