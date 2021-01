Vineri, 1 ianuarie 2021, de sărbătoarea „Tăierea împrejur a Domnului Nostru Isus Hristos”, zi în care-l sărbătorim pe „Sfântul Vasile cel Mare” și începem Anul Nou civil, Preasfințitul Vasile Bizău a celebrat Sfânta Liturghie arhierească la biserica „Sfânta Maria” din Baia Mare, împreună cu părinții slujitori ai parohiei, Mircea Indrea și Iacob Talpoș și împreună cu părintele Ioan Costin și părintele Mihai Șimonca. A participat și diaconul Paul Osoian.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Vasile a explicat sensul binecuvântării, într-o zi în care, spune ierarhul, cu toții ne facem urări de bine: „De fapt, binecuvântarea are de a face cu plinătatea vieții. Atunci când Dumnezeu binecuvântează, o face în așa fel încât îi promite omului că îi va da împlinire, îi va da plinătatea vieții, bucurie, fericire, tot ceea ce este mai profund și îndeajuns pentru ca omul să fie pe deplin fericit și mulțumit”, a spus Preasfințitul Vasile. Și a continuat explicând cum apare binecuvântarea în Sfânta Scriptură: „În Cartea Facerii, după ce l-a creat pe om, Dumnezeu spune: Creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul. Binecuvântarea are de-a face cu plinătatea vieții. Dumnezeu îl binecuvântează pe Avram și-i spune: Voi pune legătura mea între mine și tine, între mine și urmașii tăi. Eu sunt Dumnezeu tău; fă ceea ce este plăcut înaintea mea și eu te voi binecuvânta și voi face din tine tată a multe neamuri. Binecuvântarea are de a face cu rodnicita, împlinirea vieții, cu bucuria ei, cu plinătatea. În Sfânta Scriptură, cuvântul binecuvântare, împreună cu verbul a binecuvânta, apare de 617 ori. Aceasta ne descoperă 3 dimensiuni ale binecuvântării: Cea dintâi este atunci când oamenii se binecuvântează între ei… A doua dimensiune este cea în care omul îl binecuvântează pe Dumnezeu, este a aduce mulțumire lui Dumnezeu… Cea de-a treia formă a binecuvântării, care este izvorul tuturor, este atunci când Dumnezeu îl binecuvântează pe om. Atunci când Dumnezeu îl binecuvântează pe om, El face tot ce ține de El ca omul să fie fericit și împlinit. Este promisiunea Lui de a ne aduce la viață ca să fim fericiți și împliniți și Dumnezeu niciodată nu întârzie ca să facă tot ce ține de El ca noi, fiii Lui să putem să ne bucurăm de viață și să fim împliniți”.

Episcopul a amintit și faptul că astăzi, 1 ianuarie 2021, este Ziua Mondială a Păcii: „Pacea este plinătatea tuturor darurilor. Pacea este darul cel mai mare, care le cuprinde pe toate: și pe cele materiale și pe cele spirituale… Îndreptăm rugăciunea noastră către Dumnezeu pentru a-i cere binecuvântarea și darurile sale ca noi să trăim în pace, să ne bucurăm de darurile lui Dumnezeu și să facem tot ceea ce ține de noi pentru ca viața să primească mai mult sens și bucurie, dincolo de tot ceea ce este în viața cronologică… Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, viața capătă sens și aduce și roade, roade care rămân”. „Domnul să vă binecuvânteze și să vă păzească, Domnul să caute asupra voastră cu fața veselă și să vă miluiască! Domnul să-și întoarcă fața sa către voi și să vă dăruiască pacea!”, este urarea cu care Preasfințitul Vasile și-a încheiat omilia rostită în prima zi a anului 2021.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Mircea Indrea i-a făcut urările de bine Preasfințitului Vasile pentru ziua onomastică și pentru începutul de an.

Îi urăm și noi La mulți ani rodnici și multe binecuvântări de la Dumnezeu!

Biroul eparhial de presă