În prima zi a noului an, papa Francisc a condus rugăciunea ”Îngerul Domnului” la ora Romei 12.00 în biblioteca Palatului Apostolic din Cetatea Vaticanului. După cum ați fost informați în emisiunea de ieri, pontiful, din cauza unor afecțiuni sciatice dureroase, nu a putut să celebreze Primele Vespere cu ”Te Deum” în ultima zi a anului precedent, nici Sfânta Liturghie din 1 ianuarie, solemnitatea ”Sfânta Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu”. Ambele slujbe erau programate la Altarul Catedrei din bazilica Sfântul Petru. Rugăciunea Vesperelor a fost prezidată de cardinalul Giovanni Battista Re, decanul Colegiului cardinalilor, în timp ce Sfânta Liturghie de astăzi, de cardinalul secretar de Stat Pietro Parolin.

Vă oferim aici în traducerea noastră de lucru alocuțiunea papei Francisc de la rugăciunea ”Îngerul Domnului” din 1 ianuarie 2021:

«Începem noul an punându-ne sub privirea maternă și iubitoare a Preasfintei Maria, pe care liturgia o celebrează astăzi drept Maică a lui Dumnezeu. Pornim astfel din nou la drum pe cărările timpului încredințând angoasele și frământările noastre Celei care pe toate le poate. Maria ne privește cu tandrețe de mamă așa cum îl privea pe Fiul ei Isus, iar dacă ne uităm în Iesle, vedem că Isus nu este în leagăn. Mi-au spus că Fecioara Maria a zis: ”Dar, nu mi-l dați să-l țin un pic în brațe pe Fiul meu?” La fel face Fecioara Maria cu noi: vrea să ne țină în brațe ca să ne ocrotească așa cum l-a ocrotit și l-a iubit pe Fiul ei. Privirea liniștitoare și consolantă a Sfintei Fecioare este o încurajare de a face astfel încât acest timp ce ne-a fost dăruit de Domnul să fie folosit pentru creșterea noastră umană și spirituală, să fie un timp pentru a aplana dușmăniile și dezbinările – care sunt atât de numeroase – să fie un timp în care să ne simțim cu toții mai frați, să fie un timp de construire și nu de distrugere, având grijă unii de alții și de Creație. Un timp pentru a face să crească, un timp de pace.

Grijii față de aproapele și de Creație îi este dedicată tema Zilei mondiale a păcii, pe care o marcăm în această zi: ”Cultura îngrijirii drept cale de pace”. Evenimentele dureroase care au marcat calea omenirii anul trecut, mai ales pandemia, ne învață cât este de necesare a se interesa de problemele celorlalți și a împărți preocupările lor. Această atitudine reprezintă calea care conduce la pace pentru că favorizează construcția unei societăți întemeiată pe legături de frățietate. Fiecare dintre noi, bărbați și femei ai acestui timp, este chemat să realizeze pacea: fiecare dintre noi. Să nu fim indiferenți față de acest lucru. Noi toți suntem chemați să realizăm pacea, să o realizăm zi de zi și în orice mediu de viață, întinzând mâna către fratele care are nevoie de un cuvânt de susținere, de un gest de tandrețe, de un ajutor solidar. Este pentru o îndatorire ce ne-a fost dată de Dumnezeu. Domnul ne dă îndatorirea de a fi făcători de pace.

Pacea se poate construi dacă vom începe să fim în pace cu noi înșine – în pace pe plan lăuntric, în inimă – cu noi înșine și cu cel care ne stă aproape, îndepărtând obstacolele care împiedică să ne îngrijim de cei care se află în nevoie și în lipsuri. Este vorba de a dezvolta o mentalitate și o cultură a îngrijirii cu scopul de a învinge indiferența, rebutarea persoanelor și rivalitatea, care din nefericire sunt predominante. A îndepărta aceste atitudini. Pacea nu înseamnă numai absența războiului, pacea nu este niciodată aseptică. Pacea este în interiorul vieții, nu este numai absența războiului, pacea înseamnă o viață bogată de sens, așezată și trăită în realizarea personală și în împărtășirea fraternă cu ceilalți. Atunci, acea pace atât de mult dorită și întotdeauna pusă în pericol de violență, egoism și răutate, devine posibilă și realizabilă dacă eu o iau ca pe o îndatorire pe care mi-a dat-o Dumnezeu.

Fecioara Maria, care l-a născut pe ”Principele păcii” (Isaia 9,6) și pe care îl alintă cu atât de multă tandrețe în brațele ei, să ne dobândească din cer bunul prețios al păcii, care nu poate fi dobândit în plinătate numai prin puterile omului. Pacea este mai întâi de toate darul lui Dumnezeu, trebuie implorată prin rugăciune neîncetată, susținută printr-un dialog răbdător și respectuos, construită printr-o colaborare deschisă la adevăr și dreptate și întotdeauna atentă la aspirațiile legitime ale persoanelor și popoarelor. Urarea mea este ca să domnească pacea în inima oamenilor și în familii, în locurile de muncă și de distracție, în comunități și în națiuni.

În pragul acestui început, adresez tuturor urarea mea cordială de un An Nou 2021 fericit și senin! Fiecare dintre noi să se străduiască în așa fel încât să fie un an de solidaritate fraternă și de pace pentru toți, un an bogat în așteptare încrezătoare și de speranțe, pe care îl încredințăm ocrotirii cerești a Mariei, maica lui Dumnezeu și maica noastră».

După rugăciunea ”Îngerul Domnului”, papa a adresat tuturor celor conectați prin mijloacele de comunicare urările sale de pace și seninătate pentru Anul Nou, mulțumind în mod particular pentru urările transmise de președintele italian Sergio Mattarella. Pontiful și-a exprimat gratitudinea față de cei care, în diferite părți ale lumii, respectând restricțiile impuse de pandemie, ”au promovat momente de rugăciune și reflecție cu ocazia actualei Zile mondiale a păcii cu scopul de a susține reconcilierea și concordia între popoare.

Papa a avut cuvinte de apropiere față de două țări, Yemen și Nigeria, afectate în mod deosebit în aceste zile de probleme grave:

Papa Francisc: «În acest context, îmi exprim durerea și preocuparea pentru înăsprirea ulterioară a violențelor din Yemen, fapt care provoacă numeroase victime inocente, și mă rog pentru ca să se facă tot posibilul pentru a găsi soluții care să permită întoarcerea păcii pentru aceste populații care suferă. Să ne rugăm împreună pentru Yemen. Vă invit, de asemenea, să vă uniți la rugăciunea arhidiecezei de Owerri, în Nigeria, pentru episcopul auxiliar Moses Chikwe și pentru șoferul lui, răpiți zilele trecute. Să-i cerem Domnului pentru ei și pentru toți cei care sunt victime ale unor astfel de fapte în Nigeria, să se întoarcă teferi și în libertate, iar această scumpă țară să regăsească siguranța, concordia și pacea».

Totodată, papa a salutat copiii din țările de limba germană care participă la manifestarea ”Sternsinger” – ”Cântăreții Stelei” – care, deși nu pot vizita familiile din casă în casă, ”au găsit modalitatea de a duce acestora vestea frumoasă a Nașterii Domnului și de a strânge donații pentru copiii nevoiași”.

În fine, salutul final al papei:

Papa Francisc: «Tuturor vă doresc un an de pace, un an de speranță, sub ocrotirea Mariei, Sfânta Maică a lui Dumnezeu!»

La finalul rugăciunii ”Îngerul Domnului”, papa a invocat binecuvântarea apostolică, ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.