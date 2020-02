Candidatul social-democraților pentru funcția de primar la Sighetu Marmației, Vasile Moldovan are planuri mari pentru concetățenii lui. Acesta pune în centru planurilor sale sighetenii și vrea să simplifice mult procesul decizional, să scurteze parcursul actelor, dar are în plan și alte beneficii pentru sigheteni. Mai mult, Moldovan spune că va ține cont de părerea locuitorilor municipiului și își va construi agenda de lcuru în jurul nevoilor și solicitărilor pe care le au aceștia.

„Principalul meu deziderat este: NEVOIA SIGHETEANULUI. De aceea, consider ca e mai mult decat necesar a va supune spre analiza in vederea confirmarii sau infirmarii a celor 10 proiecte pe care le am pentru orasul nostru.

Astazi va supun atentiei spre dezbatere publica pe cel dintai, urmand ca in zilele urmatoare sa revin si cu celalalte.

Contez pe parerile dumneavoastra, doar asa va pot cunoaste mai bine doleantele, dependent de care, impreuna vom decide prioritatile si materializarea lor.

I. O PRIMARIE FUNCTIONALA

1. Reorganizarea activitatii Primariei (modificarea organigramei, a regulamentul de organizare si functionare si a circuitului documentelor si procedurilor de lucru)

2. Readucerea societatii SC URBANA SA ca serviciu in cadrul Primariei Sighetu Marmatiei si reorganizarea societatii SC MARA NORD SA (stabilire trasee si dotare cu mijloace de transport in comun electrice – Proiect aflat in derulare)

3. Implementarea biroului unic de lucru cu cetatenii, in vederea facilitarii obtinerii avizelor ( apa, gaz, curent), adeverinte, autorizatii de construire, certificate de urbanism, etc.

In acest sens functionarul existent in cadrul primariei va prelua cererile, le va transmite departamentului specializat, iar la termenul indicat, documentele vor fi ridicate de la acelasi birou.

4. Diminuarea birocratiei (plata on-line pentru cat mai multe categorii de taxe si impozite, recunoasterea documentelor emise in format electronic cu semnatura electronica, publicarea online de informatii, modele de formulare sau cereri)

5. Publicarea pe site-ul primariei a tuturor informatiilor care tin de transparenta decizionala dar si informatii de interes general.