La începutul lunii martie 2020 vor începe efectiv lucrările de reabilitare a DJ 187, Valea Ruscovei, după ce, în a doua jumătate a lunii noiembrie 2019, proiectul tehnic destinat ”Proiectării și execuției lucărilor de reabilitare a DJ187, Leordina (DJ18) – Ruscova – Repedea – Poienile de Sub Munte” a fost predat executivului Consiliului Județean Maramureș. Documentația a fost realizată de către S.C. Explan S.R.L. Cluj-Napoca în calitate de proiectant al asocierii S.C. Conrep S.A. – S.C. Dimex 2000 Company S.R.L.

Proiectul este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), valoarea sa fiind de de 64.088.929,05 lei. Reabilitarea drumului presupune lucrări pe o suprafață de 20.139 metri, cu o lățime a părții carosabile de 6 metri. Principalele categorii de lucrări vizează realizarea de terasamente, suprastructură drum, dispozitive de evacuare și scurgere a apelor, conoslidări și lucrări pentru siguranța circulației. De asemenea, vor fi reabilitate patru poduri existente pe acest tronson rutier. Vor fi corectate elementele geometrice în plan și spațiu în limita de proprietate a județului și se vor aduce măsuri de siguranță rutieră constând din executarea de parapete, marcaje rutiere și indicatoare de circulație.

Miercuri, 26 februarie 2020, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a semnat, în numele instituției județene, documentul oficial pentru începerea execuției lucrărilor pentru reabilitarea drumului județean (DJ) 187 Leordina – Poienile de sub Munte.

”Am depășit și pentru acest proiect toate barierele birocratice: studiu de fezabilitate, cerere de finanțare, contract de finanțare, achiziție publică, contestații, proiectare, autorizație de construcție și avizele necesare. Din luna martie 2020 ne vedem în șantier, iar suma de 65 de milioane de lei va fi investită pentru reabilitarea celor 20 de km de drum județean, cu durată maximă de execuție de un an și jumătate. Am promis, la inceputul mandatului de președinte al Consiliului Județean, că vom face drumuri și asta facem. Ne ținem de cuvânt, fapt dovedit prin cei 200 de km de drum județean care sunt în șantier în Maramureș, adică de patru ori mai mult decât tot ce s-a realizat în ultimii 24 de ani. În iunie 2016 erau 56 de kilometri de drum reabilitați, iar în toți acești ani, prioritatea noastră a fost reabilitarea drumurilor județene. Am obţinut contracte și finanţări pentru aproape 200 km, valoarea totală fiind de aproape 100 de milioane de euro”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.