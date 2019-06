„În ultimii doi ani şi jumătate m-am dedicat, pe lângă îngrijirea bolnavilor din calitatea mea de medic, reprezentării maramureşenilor în Parlamentul României. Am avut o aplecare deosebită spre problemele locuitorilor judeţului, le-am ascultat problemele şi le-am transpus în întrebări şi interpelări pentru a obţine răspunsuri punctuale. Săptămânal am adresat declaraţii politice celor aflaţi vremelnic la putere în care am punctat problemele cu care se confruntă maramureşenii, românii în general. Indiferent că a fost vorba despre sănătate, educaţie sau mediu, preocuparea mea pentru maramureşeni rămâne o constantă.

Anul 2019 a fost un an plin de evenimente politice, cu mari frământări şi cu un prim tur electoral pentru a-i alege pe cei care ne vor reprezenta în Parlamentul European.

Alături de Doamnele liberale, în care am găsit un partener de nădejde, am desfăşurat numeroase acţiuni de suflet dedicate maramureşenilor. Sentimente de bucurie şi preţuire la fiecare eveniment la care maramureşenii, copii sau seniori au venit cu inima deschisă să plantăm împreună copaci, să urmărim o piesă de teatru despre Unire, pentru a încoindeia ouă, a pătrunde în taina ţesutului sau pentru a ne bucura de o zi de 1 Iunie cu mult soare.

În urmă cu doi ani şi jumătate maramureşenii mi-au acor­dat încrederea lor ca să-i reprezint în Parlamentul României. Rămân medicul Viorica Cherecheş, cel pe care maramureşenii îl cunosc şi la care vin de zeci de ani. Profesia mea de căpătâi este să tratez bolnavii, dar îmi doresc să tratez şi sistemul medical prin iniţiativele legislative pe le propun şi susţin. ”

Dr. Viorica Cherecheş,

deputat PNL de Maramureş