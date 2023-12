Duminică, 31 decembrie 2023 (duminica după Nașterea Domnului), Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din municipiul Baia Mare.

De la ora 23:30, Preasfinția Sa va săvârși Slujba de binecuvântare a Noului An, care se oficiază la miezul nopții trecerii dintre ani, rugându-se pentru clerul și poporul lui Dumnezeu din Episcopia Maramureșului și Sătmarului și de pretutindeni, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”.

Luni, 1 ianuarie 2024 (Tăierea împrejur cea după trup a Domnului, Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Anul Nou), Preasfințitul Părinte Iustin va sluji la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din municipiul Baia Mare. După Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa va oficia Slujba Tedeumului rânduită la începutul Noului An.

Duminică, 31 decembrie 2023, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului va sluji la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă, protopopiatul Carei, județul Satu Mare.

De la ora 23:30, Preasfinția Sa va săvârși Slujba de binecuvântare a Noului An, care se oficiază la miezul nopții trecerii dintre ani la Catedrala ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Municipiul Satu Mare.

Luni, 01 ianuarie 2024, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va sluji la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Bixad, protopopiatul Oaș, județul Satu Mare. După Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa va oficia Slujba Tedeumului rânduită la începutul Noului An.