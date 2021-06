eMaramures.ro vă pune la dispoziţie lista filmelor care vor rula în perioada 18-24 iunie la Cinema Mara din Sighetu Marmaţiei.

Vineri, 18 iunie

Hitman’s Bodyguard 2: Nevasta asasinului – 17,30

Mortal Kombat – 19.45

Sâmbătă, 19 iunie

Cruella – 12.00

Raya and the Last Dragon 3D – 14.00

Mortal Kombat – 16.15

Hitman’s Bodyguard 2: Nevasta asasinului – 18.15

The Unholy – 20.30

Duminică, 20 iunie

Raya and the Last Dragon 3D – 13.00

Mortal Kombat – 15.15

Hitman’s Bodyguard 2: Nevasta asasinului – 17.15

The Unholy – 19.30

Luni si marti – inchis

Miercuri, 23 iunie

Mortal Kombat – 17.30

AV: Fast & Furious 9 3D – 19.30

Joi, 24 iunie

Rivalii – piesa de teatru – 19.00