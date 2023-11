eMaramures.ro vă pune la dispoziţie lista filmelor care vor rula în perioada 17-23 noiembrie la Cinema Mara din Sighetu Marmaţiei.

Vineri, 17 noiembrie

ora 17:40 – Nuntă pe bani (2023) Nuntă pe bani 2DS

ora 19:20 – The Marvels (2023) The Marvels 3DS

ora 21:10 – Saw X Saw 10 2DS

Sâmbătă, 18 noiembrie

ora 14:00 – Mummies (2023) Mumiile: Aventuri moderne 2DD

ora 15.30 – Space Pups (2023) Extratereștri cu codițe 2DD

Duminică, 19 noiembrie

ora 14:00 – Space Pups (2023) Extratereștri cu codițe 2DD

ora 15.30 – Mummies (2023) Mumiile: Aventuri moderne 2DD

ora 17.10 – Nuntă pe bani (2023) Nuntă pe bani 2DS

ora 19.00 – The Marvels (2023) The Marvels 3DS

ora 20:40 – Saw X Saw 10 2DS

Joi, 23 noiembrie – CINE-JOI pret redus la toate filmele 16 lei

ora 17.40 – Nuntă pe bani (2023) Nuntă pe bani 2DS

ora 19:30 – The Marvels (2023) The Marvels 3DS

ora 21:20 – It Lives Inside (2023) Răul din interior 2DS