Tărâmul fabulos al Maramureșului reprezintă încă o himeră pentru destui români, însă în ultimii zece ani lucrurile au evoluat într-un mod deosebit pentru destinația Maramureș.

Numărul unităților de cazare s-a dublat, numărul paturilor este cu 51% mai mare, conform statisticilor oferite de DJS Maramureș, De la 4.368 în 2010, la 8.658 în 2022. În afară de aceste cifre maramureșenii au știut să puncteze foarte bine la calitatea serviciile oferite, dar și promovarea zonei. Am participat la Târgul de Turism al României și am rămas impresionat în urma discuțiilor cu unii dintre reprezentații unităților de cazare din județul nostru. Am abordat subiecte directe și de o importanță capitală pentru activitatea acestora, dorind să realizez un mic studiu referitor la evoluția turismului maramureșean, urmând să punctez specific unele aspecte:

1. Maramureșenii au învățat să se promoveze

Ceea ce a făcut delegația județului nostru în cadrul Târgului de Turism a lăsat cu gura căscată mii, zeci de mii de oameni care au trecut porțile târgului de turism. Frumosul, autenticul, tradițiile, voia bună și ospitalitatea au fost scoase în evidență de moroșenii noștri, reprezentând pași deosebiți de importanți pentru atragerea cât mai multor turiști în județ. Bucureștenii au rămas șocați de faptul că la standul nostru au putut să simtă unul dintre cele mai pure și autentice gusturi: cel al horincii. N-a fost vorba de o horincă oarecare, ci de o horincă de 39 de ani pusă la dispoziție de un fiu al Maramureșului! Să nu mai vorbim de reprezentațiile deosebite oferite de Ansamblul Folcloric Național Transilvania care s-au potrivit pe cinste cu starea oferită de licoarea sfântă a Maramureșului. Lăsând la o parte cele petrecute la Târgul de Turism și generalizând, tot mai mulți maramureșeni se preocupă de promovarea unităților de cazare, dar și a județului, încercând să aducă noutate în demersul lor profesional. De la oferirea unor mici cadouri la finalul unui sejur, la realizarea de pliante și broșuri sau realizarea unei promovări online profesionale, prin apelarea la servicii specializate și multe, multe altele.

Proprietarii unităților de cazare au scos banul din buzunar și au îmbunătățit confortul turiștilor

Dacă în urmă cu 10 ani era un element deosebit faptul că o unitate de cazare să fie dotată cu WIFI, acum este o normalitate. Aproape că nu există cameră de cazare care să nu beneficieze de acest serviciu. Tot aici este de punctat faptul că încep să apară și alte elemente de inovație în tehnologie și proprietarii unităților de cazare aleg să investească: de la încărcare prin wireless, sistem de securitate prin cod unic, până la jacuzzi.

Punem preț pe gastronomia locală

Mulți dintre turiștii maramureșeni vor să simtă pentru câteva zile cum e viața autentică pentru strămoșii dacilor liberi. Vor să știe pe unde trăiau aceștia, ce mâncau sau ce obiceiuri aveau. La partea de gastronomie stăm tot mai bine. Au fost reinventate mâncăruri tradiționale, dar au început să apară în meniurile din Maramureș şi deliciile internaționale .

4. Cooperare între „actorii” din turismul maramureșean

Teama de asociere generată din vremea comunistă începe să dispară și tot mai mulți din acest domeniu declară că încep să coopereze. Se leagă parteneriate cu colegii din industrie, oferind beneficii în plus pentru turiști.

Formare profesională a angajaților

Dacă prin anii 2010 era ceva tabu ca un angajat să fie trimis la formare profesională pentru a crește calitatea serviciilor oferite de acesta, acum tot mai mulți reprezentanți ai unităților de cazare din județ au menționat că au disponibilitate și îşi trimit angajații la cursuri de perfecționare.

Salarii în turism și oferirea de locuri de muncă pe întreg parcursul anului

Problema de resursă umană pregătită este una care a lovit și industria turismului maramureșean. E greu să găsești oameni competenți, pregătiți și dornici să lucreze, mai ales cu alți oameni. Însă maramureșenii au împrumutat obiceiuri de pe litoral. Mulți reprezentanți ai unităților de cazare au precizat că deși au activitate mai serioasă doar într-o perioadă a anului, au ales să facă angajări pe perioade nedeterminate și oferă salarii în toate cele 12 luni, chiar dacă ei țin deschis doar 6. Referitor la salarii, cu siguranță acum se plătește mult mai bine în turism ca acum 10 ani.

Aeroportul Internațional Maramureș funcționează!

Cum ne cum, avem aeroport și e destul de folosit de turiști. Mai ales de cei străini. Importanța aeroportului se dovedește a fi capitală și pentru turism, iar reprezentanții unităților de cazare au remarcat acest aspect, menționând că se simte o mică creștere. Deocamdată sunt puține zboruri operate din Maramureș, dar orice element contează!

Infrastructura, așa cum e, dar contribuie și ea

Dacă despre avioane am discutat la punctul de mai sus, acum urmează partea de transport feroviar și rutier. Despre cel feroviar nu avem de spus prea multe. Un bucureștean care vine în Maramureș cu trenul face tot atât ca un maramureșean care merge spre București cu același mijloc de transport. De aici trageți voi concluzia sau întrebați-i pe cei care practică deplasările cu trenul. Dar măcar partea de infrastructură rutieră este într-o îmbunătățire vizibilă. S-a asfaltat Valea Izei, s-au turnat kilometri de asfalt în Țara Lăpușului și au fost îmbunătățite intrările în județ. Toate acestea fac ca și infrastructura să fie unul din motivele evoluției turismului maramureșean.

9. Sprijin din partea statului

Chiar și realizarea demersurilor pentru ca delegația județului Maramureș de la Târgul de Turism să poată fi atât de bogată este un mic element de sprijin. Să nu mai vorbim de diversele programe oferite fie de stat, fie direct de Uniunea Europeană. Poate că sunt ele greoaie, dar contează și sprijină în dezvoltarea turismului local.

Personalități și presă!

Ceea ce face Regele Charles, faptul că „regele” Hagi a ales să-și petreacă Crăciunul în Maramureș alături de Popescu și Balint, atașamentele totale pentru Maramureș din partea unor influenceri (Laura Cosoi este cel mai bun exemplu), materialele incredibile realizate de Charlie Ottley, dar și dezbaterea acestor subiecte de media, fie locală, fie națională, poartă o importanță deosebită în creșterea numărului de turiști din Maramureș.

Iar acum concluzii

Sunt destule de îmbunătățit, dar suntem pe un trend ascendent. Să nu uităm care este situația socială, să nu uităm că am trecut printr-o pandemie, să nu uităm nici de războiul de la granița noastră. Au fost multe opreliști, dar cu toate acestea, evoluția se poate resimți! Fiecare maramureșean poartă un rol deosebit în tot acest fenomen, fie că lucrează direct în domeniu sau nu. Fiecare dintre noi ar trebui să conștientizăm cât de important este și va fi turismul pentru noi toți!

Andrei Buda