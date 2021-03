Profesorul universitar doctor Benedek Imre, unul din cei mai buni cardiologi pe care îi are România a vorbit despre drama pe care a trăit-o fratele sau, profesor doctor Benedek Istvan, cel care a efectuat primul transplant de măduvă la un bolnav adult în ţară, şi care a murit de COVID-19 fiind legat de pat la ATI Mureş.

„Fratele meu a fost legat de pat și este real că familia posedă un film în care se vede că fratele meu vorbește coerent, expune părerea și roagă să fie dezlegat. Acest lucru nu se întâmplă. Noi acest film nu-l vom difuza, pentru că este sentimental foarte greu de acceptat.

Însă, este o anchetă în derulare, anchetă penală, de aceea nici nu aș putea să vă deslușesc prea multe.

Am pierdut un om care a făcut primul transplant de măduvă la un bolnav adult în ţară, care a făcut o clinică de Hematologie și fratele lui, adică subsemnatul, o clinică de cardiologie internațională. Am pierdut un om pentru noi și pentru țară foarte valoros.”, a spus Benedek Imre.

„Este regretabil si foarte de condamnat faptul ca fostii lui elevi l-au legat, iar directoarea tot fosta eleva a lui a fost. Acești oameni n-ar trebuie să profeseze. Pe noi daca ne informau, aveam suficienti bani sa-l trimitem la tratament la Viena, la Budapesta, cu elicopterul. Nu am primit foaia de observatie. Documentele au aparut cand a inceput cercetarea penala. E dezastru. I s-a promis familiei ca se va face la alta clinica o interventie salvatoare. Nici vorba, nu s-a facut. La cardiologie, unde lucrez eu, niciun bolnav nu a murit de Covid-19 pentru ca am obligat medicii ca toti pacientii sa fie observati din secunda in secunda. Sa fim mai educati, asta lipseste din medicina. Daca te-ai facut medic, te-ai facut medic sa fii la dispozitia bolnavului cand e el bolnav, nu cand ai tu program de lucru”, a mai declarat Benedek Imre.