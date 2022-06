Geniul neurochirurgiei românești, Leon Dănăilă, în vârstă de 88 de ani, a făcut până acum peste 27.000 de intervenții chirurgicale pe creier foarte complicate, din care peste 14.000 cu microscopul operator, metodă pe care a adus-o cu el din SUA.

Academiceanul a explicat la un moment dat ceva ce puțini român știu: importanța autosugestiei atunci când suntem bolnavi. Mai exact, specialistul este convins de puterea vindecătoare a gândirii pozitive, despre care spune vă vine în sprijinul corpului nostru întărindu-ne sistemul imunitar.

„Fenomenele parapsihologice, autosugestia, sugestia, empatia sunt rele. S-a dovedit că acest creier are o putere foarte mare. Există oameni care au o putere aparte de a influența activitățile unei colectivități.

Anumiți conducători, așa cum a fost Hitler, aveau o putere aparte de a hipnotiza masele, de aceea oamenii executau tot ce spunea. Puterea asta de a influența este reală, creierul are niște unde care pot influența. De exemplu, descântecele, care au o bază reală, funcționează în acest fel.

Și preoții au această putere de a influența. De aceea, dacă preotul îi citește unui bolnav, sistemul imunitar al acestuia devine mai puternic, el se simte bine. Credința în Dumnezeu îi dă bolnavului o imunitate mai bună, el rezistă mai bine la boală pentru că boala este formată 50% din stare organică și 50% din stare psihică.

Oamenii optimiști au un sistem imunitar foarte bun, pe când cei pesimiști se îmbolnăvesc mult mai repede. O stare depresivă poate duce până la cancer, uneori. Și medicii pot influența starea bolnavului prin ceea ce îi transmit. Dacă un medic îl încurajează pe bolnav, îi spune că se va face bine, îi e aproape, îl atinge, aceste gesturi au mare influență asupra bolii. Și persoanele apropiate îl pot ajuta pe bolnav dacă îl îmbărbătează”, a explicat prof.dr.Leon Dănăilă.

Academician Leon Dănăilă: Aceasta este una dintre cele mai banale cauze ale cancerului. Toți românii trebuie să o stie

„Creierul este o mare necunoscută. Se spune că el cunoaște 50% din activitate cerebrală, dar din acești 50% cât cunoaștem 25% sunt lucruri care trebuie încă cercetate. Creierul are 400 de miliarde de neuroni și fiecare neuron are 100-200 de microni, are până la 3000 de legături cu celelalte celule”, a explicat prof. doctor Leon Dănăilă.