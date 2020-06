Lucrările la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră a Consiliului Județean Maramureș, respectiv ”Reabilitarea Drumul Nordului – Maramureș – etapa I” sunt realizate de către Implenia Baugesellschaft m.b.H., firmă cu o experiență vastă în realizarea unor astfel de execuții. Lotul 1, are o lungime totală de 40,659 km, iar lotul 2 are o lungime de 32,099 km. Valoare proiectului este de peste 40 de milioane de euro.

În urma discuțiilor care au apărut în zonă cu privire la modul lent în care se lucrează pentru reabilitarea acestui drum, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a efectuat o vizită în Fărcașa, pentru a discuta cu constructorul care are în sarcină proiectul ”Drumul Nordului”.

”Am învățat, în ultimii patru ani, să fiu mai mult om de administrație decât om politic și tocmai de aceea, împreună cu primarul comunei Fărcașa, Ioan Stegerean am convocat o nouă întâlnire cu constructorul de pe Drumul Nordului, pentru a oferi maramureșenilor soluțiile necesare ca aceștia să circule pe un drum european. Drumul Nordului este cel mai mare proiect al Consiliului Județean Maramureș în domeniul reabilitării drumurilor județene. Vorbim de aproape 80 de kilometri de drum județean și peste 40 de milioane de euro finanțare europeană. În ultimele șase luni au existat foarte multe disensiuni între Consiliul Județean, ca beneficiar al proiectului și reprezentant al maramureșenilor și antreprenorul general, Implenia Baugesellschaft m.b.H. Am cerut insistent, în toată această perioadă, înlocuirea echipei de management a celor de la Implenia. Nemulțumirile locuitorilor din zona Codru-Chioar față de ritmul scăzut al lucrărilor au fost justificate și tocmai de aceea mă bucur să anunț că am reușit să convingem conducerea societății să aducă o nouă echipă de ingineri și să schimbe strategia generală pentru reabilitarea drumului”, a declarat președintele Gabriel Zetea.

Șeful administrației județene a arătat că a avut, miercuri, o întâlnire foarte bună cu noul șef de șantier, Alexandru Achim și alături de supervizorul lucrărilor și echipa de proiect de la Consiliul Județean au stabilit, din nou, prioritățile pentru perioada imediat următoare.

”Odată cu terminarea ploilor care au întârziat foarte mult lucrările am responsabilitatea și pot să garantez, în numele constructorului, că în acest an vom finaliza 40 de kilometri la nivel de asfalt. Primele tronsoane care vor fi finalizate în anul 2020 vor fi drumurile județene 108 D, 108 A și 193, ceea ce înseamnă că vom avea asfalt continuu de la intrarea din județul Sălaj înspre Ariniș, Rodina, Gârdani, Fărcașa, Ardusat, până la ieșirea înspre județul Satu Mare. Tronsonul care cuprinde podul peste Someș la Ardusat, precum și legătura Ardusat – Hideaga vor fi finalizate abia anul viitor. Am înțeles și punctul de vedere a constructorului vis-à-vis de problemele întâmpinate în șantier cu subantreprenorii, cu aprovizionarea cu stocurile de materiale necesare șantierului, cu ploile care au întârziat foarte mult ritmul lucrărilor, dar și antreprenorul trebuie să înțeleagă că avem un contract, execuție de lucrări care presupune un trafic continuu. Asta înseamnă că are obligația de a asigura condiții de trafic în siguranță pentru maramureșeni”, a declarat Gabriel Zetea, președinte al Consiliului Județean.